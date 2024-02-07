Саундтрек Final Fantasy VII Rebirth насчитывает более чем 400 композиций

В новом пресс-релизе, опубликованном после последнего State of Play для Final Fantasy VII Rebirth, подтверждается, что в игре будет более 400 композиций. Это огромный скачок в количестве по сравнению с Final Fantasy VII Remake, саундтрек которой состоял из 156 композиций.

Это может быть связано с более динамичным саундтреком, зависящим от местоположения и прогресса в сюжете, который потенциально может повлиять на то, какой именно трек будет играть.

Final Fantasy VII Rebirth - это продолжение первой части трилогии Final Fantasy VII Remake. Эта новая часть намного масштабнее первой, ее действие происходит до The Forgotten Capital из оригинальной игры.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет на PlayStation 5 29 февраля 2024 года. Final Fantasy VII Remake уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC.