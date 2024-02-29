Sony допустила ошибку при печати дисков Final Fantasy 7 Rebirth

Сегодня состоится релиз следующего большого эксклюзива для PlayStation - Final Fantasy 7 Rebirth. Но и здесь не обошлось без казусов. А именно, стали поступать сообщения об изъянах в дизайне дисков игры.

И хотя за создание Final Fantasy 7 Rebirth отвечала Square Enix, по крайней мере часть издательских обязанностей досталась Sony. И здесь кроется одна из немалых ошибок. Это связано с тем, что по умолчанию игра использует два диска при установке физической версии. На одном - сами файлы, а другой обозначен как "Play Disc", то есть носитель, предназначенный исключительно для запуска игры.

А проблема в том, что диски были... поменяны местами. Впрочем, это касается только копий, которые предназначены для Японии и Азии. Исправить недочет до релиза невозможно, так что все, что остается, - это выпустить соответствующий мануал. Из-за чего азиатским игрокам нужно будет использовать диск с игрой в качестве инсталлятора, а диск с данными - в качестве бут-диска.

И хотя это довольно "безобидная" ошибка, ее признание выглядит весьма комично. В конце концов, даже трудно себе представить, как такое вообще могло произойти.

Порядок выбора дисков при установке Final Fantasy 7 Rebirth (Япония и Азия)

Остается только надеяться, что эта оплошность не помешает всем желающим насладиться Final Fantasy 7 Rebirth, релиз которой на PS5 состоится уже сегодня.