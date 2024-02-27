Square Enix внесла изменения в финальную часть ремейка Final Fantasy 7 [Cпойлеры]

Вчера Square Enix выпустила неожиданное обновление для Final Fantasy 7 Remake, в котором игрокам удалось обнаружить только изменения в титрах и внешности Тифы (в ее воспоминаниях о Нибельхейме). Однако этим сообщество не ограничилось и обнаружило еще одно важное изменение в самом финале ролевой игры.
В финале Final Fantasy 7 Remake перед глазами у Айрис возникает образ судьбы, в котором показано мгновение, в котором Зак под руки тащит Клауда. После этой сцены Айрис смотрит на небо и говорит:" Железное небо. Я скучала по нему". Теперь она говорит: "Это небо... Оно мне не нравится".
Поскольку у простых игроков еще не было доступа к Final Fantasy 7 Rebirth, трудно представить, что это значит на самом деле. Каждый, кто играл в оригинальную игру, знает, как закончилась история Айрис, убитой мечом Сефирота. Похоже, эта сцена - одна из самых долгожданных для фанатов.
Ну будет весьма странно, если Айрис останется жива, ибо это кульминация агонии Клауда, после этого, его решимость покончить с Сефиротом, будет на полную.
п.с. в процессе, через поток жизни, Айрис будет приходить к Клауду и разговаривать с ним, так же будет приходить во сне.
легкий спойлер. Айрис жива, а вот кто умрет, будет выбор
Очень странное определение "лёгкого спойлера". Авторы ввели сюжетный выбор, которого не было в оригинале. И я бы не хотел этого знать, если честно, читая комменты про изменение, блин, одной реплики в предыдущей части.
Что ж тогда по вашему существенный спойлер?)
Не странно, а логично, как минимум на это намекает название, по сути уже другая Айрис, которая имеет воспоминания другой, на это были намеки ещё в первой части игры. Да и фанаты очень хотели, чтобы ее оставили, было бы очень тупо, если бы разработчики сделали иначе.
НУ например, что сдохнет Клауд и финальная битва будет между заком и сефиротом?) Это я шучу конечно, но вот это спойлер серьезный. А то, что ввели сюжетный выбор, может это и взброс конечно, но он логичен исходя из того,что теперь есть 2 Клауда и 1 Зак.
зачем тогда бороться с Сефиротом ?
идите в опу с оригинальности гне персов убивают нахер оно упала такое фанаты не д...бы