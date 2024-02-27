Square Enix внесла изменения в финальную часть ремейка Final Fantasy 7 [Cпойлеры]

Вчера Square Enix выпустила неожиданное обновление для Final Fantasy 7 Remake, в котором игрокам удалось обнаружить только изменения в титрах и внешности Тифы (в ее воспоминаниях о Нибельхейме). Однако этим сообщество не ограничилось и обнаружило еще одно важное изменение в самом финале ролевой игры.

В финале Final Fantasy 7 Remake перед глазами у Айрис возникает образ судьбы, в котором показано мгновение, в котором Зак под руки тащит Клауда. После этой сцены Айрис смотрит на небо и говорит:" Железное небо. Я скучала по нему". Теперь она говорит: "Это небо... Оно мне не нравится".

Поскольку у простых игроков еще не было доступа к Final Fantasy 7 Rebirth, трудно представить, что это значит на самом деле. Каждый, кто играл в оригинальную игру, знает, как закончилась история Айрис, убитой мечом Сефирота. Похоже, эта сцена - одна из самых долгожданных для фанатов.