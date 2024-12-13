Стали известны системные требования Final Fantasy 7 Rebirth для ПК

После анонса даты выхода Final Fantasy 7 Rebirth на ПК издатеьство Square Enix представило информацию о системных требованиях - от минимальных в 1080p до ультра в 4K и 60 fps, а заодно рассказало об улучшениях ПК версии.
Согласно официальному сайту японской компании, Final Fantasy 7 Rebirth для PC будет включать в себя три стандартных пресета и ряд графических настроек, оптимизирующих игру под каждую конфигурацию.
Среди новых возможностей - поддержка частоты кадров до 120 fps, графические улучшения, включая новую систему освещения, более детализированные окружения и улучшенные текстуры.. Кроме того, заявлена поддержка NVIDIA DLSS, VRR, DualSense от PS5, мыши и клавиатуры, а также возможность настраивать управление по своему усмотрению.
Ниже приведены полные системные требования, от минимальных до ультра.
Минимальные - 30 fps в 1080p, пресет графики «низкий».
- ОС: Windows 10 64-bit
- CPU: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100
- GPU: AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc 1580 / NVIDIA GeForce RTX 2060
- RAM: 16 ГБ
- Накопитель: 155 ГБ SSD
- Примечание: При использовании монитора 4K желательно использовать GPU с объемом памяти 12 ГБ и более. Требуется видеокарта с поддержкой ShaderModel 6.6 или более поздней версии и ОС с поддержкой DirectX 12 Ultimate.
Рекомендуемые - 60 fps в 1080p, пресет графики «средний
- ОС: Windows 11 64-bit
- CPU: AMD Ryzen 5 5600/ AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / Intel Core i5-10400
- GPU: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070
- RAM: 16 ГБ
- Накопитель: 155 ГБ SSD
- Примечание: При использовании монитора 4K рекомендуется использовать GPU с объемом памяти 12 ГБ и более.
Ультра - 60 fps в 2160p, пресет графики «высокий»
- ОС: Windows 11 64-bit
- CPU: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700
- GPU: AMD Radeon RX 7900 XTX / NVIDIA GeForce RTX 4080
- RAM: 16 ГБ
- Накопитель: 155 ГБ SSD
- Примечание: При использовании монитора 4K рекомендуется использовать GPU с объемом памяти 12 ГБ и более.
Релиз PC-версии Final Fantasy 7 Rebirth состоится 25 января 2025 года в Steam и Epic Games Store.
ну че, 1080ти уже все распродали?
Онли некстген карты, серия GTX разрабы похоже говорят пора на покой идти.
Ну так ультра древние же
Там уе4 она и на ти шпарить будет.
Ну, более-менее адекватные. В 4к мало кто играет. А вот для 2к сойдёт и 3060-3080.
На счёт мало, сомневаюсь.
Я тут пытаюсь познакомиться с серий. Уважаемые люди(спасибо Вам)
Помогли разобраться
Есть 15, 16, и далее идут ремейки 7 части, которую разбили на 3 игры
1)Crisis Core: Final Fantasy VII(спин офф)
2)Final Fantasy VII Remake
3)Final Fantasy VII Rebirth
4) еще где то должна выйти
Хочу познакомиться с серий
Другие игры серии слишком древние как по мне
Вижу в стиме переводов нет, а норм русики на эти игры есть?На руткере смотрю тоже без перевода(
FFXV вообще с дубляжом есть. Для XVI есть субтитры, для остальных фанатские переводы, если нужно (кроме ремейка второй части FFVII, который выйдет 23 января).
На счёт старых, FFX вполне смотрится, недавно на PSVita начал играть, также можно не продолжение заценить. Ещё FFXII и FXIII тоже вполне. FF Type-0 тоже можно рассмотреть.
Если брать нормальные трехмерные части, считая ремейк VII, то у меня порядок такой: FFXV, FFVII R part 2, FFXVI, FFVII R part 1, CC FFVII R, FFX, FFXII, FFXIII, FFXIII-2, FFX-2, FFXIII LR, FF Type-0.
Ну у части игр нет перевода в стим
Компиляцию VII части лучше всего в таком порядке пройти и посмотреть (если не брать оригинальную игру, а только обновленные) :
1) Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion - это не спин-офф, а пролог к 7-й части, и пролог шикарный. Оригинал выходил на PSP, но я прошел именно ремастер свежий. Причем аж дважды прошел на ПК, настолько понравилась, хотя я редко прохожу игры более одного раза. Если не прослезитесь в конце игры, то я буду очень удивлен)) Очень крутая игра, с очень мощной концовкой.
2) Final Fantasy VII Remake Intergrade - собственно, первая часть ремейка. "Покрывает" события оригинальной игры до того, как герои покинут город Мидгар. Но если в оригинале этот этап был достаточно коротким, то в ремейке это сильно расширенный эпизод, там есть где разгуляться и что поделать. Я лично "подарил" себе эту игру на ДР два года назад, и в итоге дважды прошел. На втором прохождении "зачистил" все, что можно в игре.
3) Final Fantasy VII Rebirth - вторая часть ремейка, выйдет на ПК 25 января.
4) И последняя часть ремейка - когда выйдет, пока неизвестно.
Если же решитесь пройти и оригинал (что очень даже крут, даже "ванильная" версия сегодня, без модов), то после стоит посмотреть:
1) Коротенькое аниме "Final Fantasy VII - На пути к улыбке"
2) Еще более коротенькое аниме "Last Order - Final Fantasy VII" - но сильно опционально, т.к. если Вы пройдете пролог (Crisis Core Reunion), то там гораздо более подробно показано то, что в этом стареньком аниме-ролике. Лучше именно пролог пройти
3) Компьютерный мультфильм полнометражный (CGI) - Final Fantasy VII - Advent Children. Это о том, что было после оригинальной игры.
4) Игра-шутер с PS2 под названием Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII - отлично играется на эмуляторе PCSX2. Это о том, что было после всего вышеперечисленного. Главный герой - Винсент Валентайн, один из персонажей оригинальной игры.
Насчет русификаторов - не помню точно. Crisis Core у меня в Стиме, а первая часть ремейка - в EGS. Но, хотя прошел их дважды обе, совершенно не помню, была ли там локализация русская... Если были английские версии, то с достаточно простой лексикой
Спасибо огромное, просто скопировал весь этот текст себе в заметки. А что то про 15 и 16 часть можете сказать?
Они особняком как я понял, но эти две игры я дополнительно выделил, так как они достаточно свежие по графону и дате выхода
Судя по требованиям разрабы всё больше склоняться к рт технологиям, тупо экономят время, ну а прошлые карты их конечно не поддерживает.
Я тут в соседней теме узнал что РТХ имба, типа длсс 3 позволяет делать доп фпс. Что тогда плохого в рт технологиях?
То что разрабы ложат болт на оптимизация, ибо зачем пыхтеть когда хуанг нарисует вам кадры, но всегда бывает ложка дегтя, мерцающие тени или текстуры или ещё что.
ну и пофиг на оптимизон, если у всех рт карты будут же
учитывая что нвидия 90% на рынке
пора уже переходить, ну или перестать играть в игры
а вот мерцающие тени, это уже баг длсс или кривые руки разрабов(сталкер 2 например)?
у амд кстати есть длсс ?
Есть что на подобии который работает даже на картах хуанга, но он далек от dlss нвидии пока что, а для всех рт и генераций кадров нужен доп VRAM а у народной 4060 её просто нет отсюда будет не прибавка фпс а наоборот.
аа ну вот это уже перебор (про 4060), я думал это имба, что типа даже на 2000 серии доп кадры выбить себе можно
жифорс 1060 жтх слабеет
Скажите пока оптимизации..
Почему?Карты древние 2060
Потому что, у большинства даже таких карт нету)
Ну тогда это их проблемы же
Ща я перейду на пентиум и буду жаловаться, что оптимизации нет
Дико как то, не?
У кого нет карты уровня 2060? Это самый минимум
да там ребята на xp сидят и с gtx660 максимум
современный гейминг не для них