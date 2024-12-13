Стали известны системные требования Final Fantasy 7 Rebirth для ПК

После анонса даты выхода Final Fantasy 7 Rebirth на ПК издатеьство Square Enix представило информацию о системных требованиях - от минимальных в 1080p до ультра в 4K и 60 fps, а заодно рассказало об улучшениях ПК версии.

Согласно официальному сайту японской компании, Final Fantasy 7 Rebirth для PC будет включать в себя три стандартных пресета и ряд графических настроек, оптимизирующих игру под каждую конфигурацию.

Среди новых возможностей - поддержка частоты кадров до 120 fps, графические улучшения, включая новую систему освещения, более детализированные окружения и улучшенные текстуры.. Кроме того, заявлена поддержка NVIDIA DLSS, VRR, DualSense от PS5, мыши и клавиатуры, а также возможность настраивать управление по своему усмотрению.

Ниже приведены полные системные требования, от минимальных до ультра.

Спойлер

Минимальные - 30 fps в 1080p, пресет графики «низкий». ОС: Windows 10 64-bit

CPU: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100

GPU: AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc 1580 / NVIDIA GeForce RTX 2060

RAM: 16 ГБ

Накопитель: 155 ГБ SSD

Примечание: При использовании монитора 4K желательно использовать GPU с объемом памяти 12 ГБ и более. Требуется видеокарта с поддержкой ShaderModel 6.6 или более поздней версии и ОС с поддержкой DirectX 12 Ultimate. Рекомендуемые - 60 fps в 1080p, пресет графики «средний ОС: Windows 11 64-bit

CPU: AMD Ryzen 5 5600/ AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / Intel Core i5-10400

GPU: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070

RAM: 16 ГБ

Накопитель: 155 ГБ SSD

Примечание: При использовании монитора 4K рекомендуется использовать GPU с объемом памяти 12 ГБ и более. Ультра - 60 fps в 2160p, пресет графики «высокий» ОС: Windows 11 64-bit

CPU: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700

GPU: AMD Radeon RX 7900 XTX / NVIDIA GeForce RTX 4080

RAM: 16 ГБ

Накопитель: 155 ГБ SSD

Примечание: При использовании монитора 4K рекомендуется использовать GPU с объемом памяти 12 ГБ и более.

Релиз PC-версии Final Fantasy 7 Rebirth состоится 25 января 2025 года в Steam и Epic Games Store.