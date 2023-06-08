Тецуя Номура: Новая информация о Final Fantasy 7 Rebirth будет раскрыта в ближайшее время ©

Square Enix, похоже, завершила кампанию Final Fantasy VII Rebirth Сегодня в Twitter появилось сообщение, анонсирующее скорое появление новостей.

В частности, креативный директор Тецуя Номура сказал, что люди могут ожидать раскрытия "скоро". По совпадению, эта новость приходится на тот же день, что и презентация Summer Game Fest. Похоже, что фанатская теория подтвердилась, и подробнее о ней вы можете узнать здесь.

Если вы пропустили, компания Square Enix устроила странную маркетинговую компанию и публиковала ряд малоинформативных сообщений от разработчиков, предшествовавших сегодняшнему анонсу новостей о Final Fantasy VII Rebirthl. Вот краткий смысл их сообщений:

День 1: Разработчики думают над точной датой выхода.

День 2: За пределами Мидгара нас ждет большой мир.

День 3: В Rebirth будет мы узнаем судьбу разных персонажей.

День 4: Играть в предыдущий ремейк необязательно.

День 5: К команде присоединятся новые персонажи.

День 6: В игре будет звучать новая и ремастированная музыка.

В настоящее время релиз Final Fantasy VII Revival назначен на зиму этого года, игра выйдет на PS5. Final Fantasy VII Remake доступна на PS4, PS5 и PC.