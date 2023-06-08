Final Fantasy 7 30.05.1998
8.5 790 оценок

Тецуя Номура: Новая информация о Final Fantasy 7 Rebirth будет раскрыта в ближайшее время

©
butcher69
Новости

Square Enix, похоже, завершила кампанию Final Fantasy VII Rebirth Сегодня в Twitter появилось сообщение, анонсирующее скорое появление новостей.

В частности, креативный директор Тецуя Номура сказал, что люди могут ожидать раскрытия "скоро". По совпадению, эта новость приходится на тот же день, что и презентация Summer Game Fest. Похоже, что фанатская теория подтвердилась, и подробнее о ней вы можете узнать здесь.

Если вы пропустили, компания Square Enix устроила странную маркетинговую компанию и публиковала ряд малоинформативных сообщений от разработчиков, предшествовавших сегодняшнему анонсу новостей о Final Fantasy VII Rebirthl. Вот краткий смысл их сообщений:

День 1: Разработчики думают над точной датой выхода.

День 2: За пределами Мидгара нас ждет большой мир.

День 3: В Rebirth будет мы узнаем судьбу разных персонажей.

День 4: Играть в предыдущий ремейк необязательно.

День 5: К команде присоединятся новые персонажи.

День 6: В игре будет звучать новая и ремастированная музыка.

В настоящее время релиз Final Fantasy VII Revival назначен на зиму этого года, игра выйдет на PS5. Final Fantasy VII Remake доступна на PS4, PS5 и PC.

Индустрия
3
2
Последние посты по игре Final Fantasy 7
Саундтрек Final Fantasy 7 Rebirth включает множество новых треков и несколько новых аранжировок из ремейка FF7
Саундтрек Final Fantasy 7 Rebirth включает множество новых треков и несколько новых аранжировок из ремейка FF7
Square Enix продолжает публиковать странные сообщения о FF7 Rebirth - Мы увидим новых персонажей в команде Клауда
Square Enix продолжает публиковать странные сообщения о FF7 Rebirth - Мы увидим новых персонажей в команде Клауда
Создатели Final Fantasy 7 Rebirth поделились новыми небольшими подробностями игры
Создатели Final Fantasy 7 Rebirth поделились новыми небольшими подробностями игры
Комментарии: 2
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Еще 16 не вышла, а они уже 7 пиарят. Помоему это нелогично для бизнеса, не?

0
Kenn1y

Разные игры, а купят все равно обе, почему нет?

0