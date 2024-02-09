В третьей части ремейка Final Fantasy 7 будет летающий дирижабль

Final Fantasy 7 Rebirth в очередной раз стала предметом большого внимания спустя несколько дней после презентации на прошедшей State of Play, и в первую очередь благодаря тем многочисленным интервью, которые команда разработчиков раздает в эти дни и которые на этот раз также касаются будущего трилогии ремейков Final Fantasy 7.

В частности, мы узнали, что Rebirth станет дальнейшим этапом работы над ремейком и с точки зрения повествования, цель которого - своего рода перезагрузка всего повествования о мире Final Fantasy 7, включая спин-оффы.

Но есть и те, кто уже задумывается о третьей главе трилогии ремейков, и среди них Тецуя Номура, который раскрыл очень важную первую деталь о Final Fantasy 7 Remake Part III. В одном из своих многочисленных интервью Номура подтвердил, что культовый Хайвинд из оригинальной игры вернется и будет летать. При этом Номура подчеркнул, что добавить такой элемент, как управляемый дирижабль, будет очень сложной задачей, учитывая масштабы трилогии ремейков.

Учитывая, что уровень проработки карты мира FF7 Rebirth настолько высок, я думаю, что включить в следующую игру путешествие на дирижабле будет очень непросто. Когда мы делали FF7 Remake, мы уже думали о том, как сделать карту мира для FF7 Rebirth. Теперь, в FF7 Rebirth, мы думаем о том, как именно представить дирижабли и вооружение.

Во время интервью Номура также отметил, что разработчики уже давно знали, что введут его в третьей части, подчеркнув, что они начали думать о Rebirth еще во время создания Remake. То есть дирижабль не будет доступен для полетов в Final Fantasy 7 Rebirth и будет припасен для следующей главы.