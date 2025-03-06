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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 416 оценок

Final Fantasy 7 Rebirth получила новое обновление на ПК

butcher69
Новости

На ПК вышло обновление 1.00.3 для Final Fantasy VII Rebirth, исправляющее проблему с графическими картами AMD Radeon и улучшающее стабильность игры. Патч весит 18,3 ГБ и доступен в Steam.

Основные изменения:

  • Исправлены сбои на картах AMD Radeon
  • Повышена стабильность за счет исправления неуказанных ошибок
  • Уменьшен размер загрузки на Steam Deck, что важно для устройств с ограниченной памятью

К сожалению, производительность игры все еще остается проблемой, а крупных улучшений патч не принес. Разработчики сосредоточены на третьей части трилогии, поэтому новых функций ждать не стоит. Однако моддеры уже исправляют ситуацию, добавляя новые возможности, такие как быстрое редактирование боевой партии и даже Винсента и Сида в состав команды.

Final Fantasy VII Rebirth доступна на PC и PS5.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
AndSmart

Отлично, как перевод доделают уже стабильная версия будет

1
Arkadiy Artemenko

Эмм а раньше нельзя было? Уже на релизе у красных не запускалась, очевидные же проблемы карточки бывают всего Радеон и нвидиа

0
sa1958

Наконец-то дождались.

0
romero52

играю на rtx4080. проблем не замечал. что напрягает так это мыльные текстуры то тут то там, шрифты и тд.

0
Spuner337

играю на rtx4070ti, потолок 50 фпс, бывают просадки до 40 кадров. Ощущается игра отвратительно, при этом даже 11 gb памяти не расходует. Все это странно, ведь графика в игре отвратительная, нужно потрудиться чтобы различить кусок горной породы и мешок

0
romero52 Spuner337

очень странно а что за проц? Может у тебя лок стоит?) Не помню точно сколько фпс но точно больше 60и...посмотрю вечером, ну и не проседает. статеров тоже не было. у меня 7800х3д.

0
Spuner337 romero52

Ryzen7 3700x, все остальные игры летают в 4К, а тут что-то странное

0
romero52 Spuner337

ты в 4к играешь? я в 2к. В идеале наверное 5700х минимум нужен уже для 4070 ti. f kexit 5800x3д

0
Spuner337 romero52

Да, в 4К. Понял, значит процессор не вывозит. Обычно упор идет либо в графический процессор, либо в центральный. Тут же жрет все ресурсы, ни одна нормальная игра так не работает. У меня даже игры на анриал энжин 5 чувствуют себя в разы лучше.

0
Pirat13666

AVX2 сняли или нет?

0
Bob Chipeska

Русский будет?

0
AssertiveCaoimhe

Отпимизация норм, люди на 3050 сидят и ноют

0
Ди Гы

Я так понимаю в игре как были многие кат-сцены без теней, так и останутся. Даунгрейд по сравнению с первой частью. Ощущение сложилось что большинство сцен просто на глобальном освещении работают, без ручной корректировки. Только под конец игры сцены насыщенные и детальные в плане освещения. А так же подгрузка лодов на расстоянии 1 метра прям раздражает. Буквально стоит шаг сделать назад и объект превращается в тыкву. Текстуры мыльные, в угоду оптимизации для консолей (но у нас тут ПК версия). Странно на самом-то деле, очень ленивый порт. Хз как на консоли дела обстоят, но всё же. В игре мыло жуткое от сглаживания, про DLSS молчу (только ручная замена, и ковырянии в плагине DLSSTweaks улучшает картинку).

0
SaintsEagle

амдшники как обычно)

-2
Spuner337

100% амдшники, если умеешь читать буковки, то заглянь в обсуждения в стиме, там у людей и на 4080 проблемы c pop in

0