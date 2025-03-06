Final Fantasy 7 Rebirth получила новое обновление на ПК

На ПК вышло обновление 1.00.3 для Final Fantasy VII Rebirth, исправляющее проблему с графическими картами AMD Radeon и улучшающее стабильность игры. Патч весит 18,3 ГБ и доступен в Steam.
Основные изменения:
- Исправлены сбои на картах AMD Radeon
- Повышена стабильность за счет исправления неуказанных ошибок
- Уменьшен размер загрузки на Steam Deck, что важно для устройств с ограниченной памятью
К сожалению, производительность игры все еще остается проблемой, а крупных улучшений патч не принес. Разработчики сосредоточены на третьей части трилогии, поэтому новых функций ждать не стоит. Однако моддеры уже исправляют ситуацию, добавляя новые возможности, такие как быстрое редактирование боевой партии и даже Винсента и Сида в состав команды.
Final Fantasy VII Rebirth доступна на PC и PS5.
Отлично, как перевод доделают уже стабильная версия будет
Эмм а раньше нельзя было? Уже на релизе у красных не запускалась, очевидные же проблемы карточки бывают всего Радеон и нвидиа
Наконец-то дождались.
играю на rtx4080. проблем не замечал. что напрягает так это мыльные текстуры то тут то там, шрифты и тд.
играю на rtx4070ti, потолок 50 фпс, бывают просадки до 40 кадров. Ощущается игра отвратительно, при этом даже 11 gb памяти не расходует. Все это странно, ведь графика в игре отвратительная, нужно потрудиться чтобы различить кусок горной породы и мешок
очень странно а что за проц? Может у тебя лок стоит?) Не помню точно сколько фпс но точно больше 60и...посмотрю вечером, ну и не проседает. статеров тоже не было. у меня 7800х3д.
Ryzen7 3700x, все остальные игры летают в 4К, а тут что-то странное
ты в 4к играешь? я в 2к. В идеале наверное 5700х минимум нужен уже для 4070 ti. f kexit 5800x3д
Да, в 4К. Понял, значит процессор не вывозит. Обычно упор идет либо в графический процессор, либо в центральный. Тут же жрет все ресурсы, ни одна нормальная игра так не работает. У меня даже игры на анриал энжин 5 чувствуют себя в разы лучше.
AVX2 сняли или нет?
Русский будет?
Отпимизация норм, люди на 3050 сидят и ноют
Я так понимаю в игре как были многие кат-сцены без теней, так и останутся. Даунгрейд по сравнению с первой частью. Ощущение сложилось что большинство сцен просто на глобальном освещении работают, без ручной корректировки. Только под конец игры сцены насыщенные и детальные в плане освещения. А так же подгрузка лодов на расстоянии 1 метра прям раздражает. Буквально стоит шаг сделать назад и объект превращается в тыкву. Текстуры мыльные, в угоду оптимизации для консолей (но у нас тут ПК версия). Странно на самом-то деле, очень ленивый порт. Хз как на консоли дела обстоят, но всё же. В игре мыло жуткое от сглаживания, про DLSS молчу (только ручная замена, и ковырянии в плагине DLSSTweaks улучшает картинку).
амдшники как обычно)
100% амдшники, если умеешь читать буковки, то заглянь в обсуждения в стиме, там у людей и на 4080 проблемы c pop in