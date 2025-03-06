Final Fantasy 7 Rebirth получила новое обновление на ПК

На ПК вышло обновление 1.00.3 для Final Fantasy VII Rebirth, исправляющее проблему с графическими картами AMD Radeon и улучшающее стабильность игры. Патч весит 18,3 ГБ и доступен в Steam.

Основные изменения:

Исправлены сбои на картах AMD Radeon

Повышена стабильность за счет исправления неуказанных ошибок

Уменьшен размер загрузки на Steam Deck, что важно для устройств с ограниченной памятью

К сожалению, производительность игры все еще остается проблемой, а крупных улучшений патч не принес. Разработчики сосредоточены на третьей части трилогии, поэтому новых функций ждать не стоит. Однако моддеры уже исправляют ситуацию, добавляя новые возможности, такие как быстрое редактирование боевой партии и даже Винсента и Сида в состав команды.

Final Fantasy VII Rebirth доступна на PC и PS5.