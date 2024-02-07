Геймдиректор Final Fantasy 8 хотел бы изменить боевую систему в гипотетическом ремейке

Японская ролевая игра, удачно совместившая в себе элементы фэнтези и научной фантастики. Игроку предстоит побывать в роли Скволла Леонхарта — выпускника специальной академии по подготовке элитных бойцов.

В начале повествования Скволл предстаёт перед нами как талантливый воин, владеющий уникальным оружием — комбинированным мечом-пистолетом «Ганблэйд». Но истинное предназначение юноши заключается совсем в другом. Ему суждено попасть в водоворот грандиозных событий и отправиться в опаснейшее путешествие по обширному миру Final Fantasy 8, которое решит судьбу всей планеты.

На своём пути Скволлу предстоит посетить множество локаций — от холодных северных пустошей до пышных цветущих лугов. Ему придётся сразиться с ордами чудовищ, познакомиться и подружиться с колоритными спутниками, раскрыть множество загадок прошлого и настоящего, а главное — разобраться в собственном предназначении и роли в разворачивающихся событиях.

Одним из ключевых нововведений стала система «Хранителей» — мистических существ из другого мира, которые выступают в качестве покровителей героев, даруя им различные бонусы в бою. Через «Хранителей» персонажи могут передавать друг другу энергию, разделять опыт, а также получать доступ к уникальным способностям. Так что от того, насколько грамотно вы распорядитесь силой Хранителей, будет напрямую зависеть исход приключения.

Как и полагается ролевой игре такого масштаба, в Final Fantasy 8 вас ожидает колоссальный игровой мир, уникальные локации, сотни заданий, множество забавных мини-игр и куча самого разнообразного контента. Помимо пеших прогулок, передвигаться придётся на поездах, машинах, верхом на птицах чокобо и даже на воздушном корабле. А ещё вас ждут сражения с десятками боссов и сотнями рядовых монстров, общение с яркими NPC, прокачка навыков и магии.