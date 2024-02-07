Геймдиректор Final Fantasy 8 хотел бы изменить боевую систему в гипотетическом ремейке

В этом месяце исполняется 25 лет с момента выхода Final Fantasy 8. Возможно, это неуклюжее дитя эпохи PS1, и ее история о наемниках-подростках и странном колдовстве, выиграла бы от ремейка больше, чем популярная Final Fantasy 7. И хотя Square совершенно не планирует этого делать, по крайней мере пока, у геймдиректора оригинальной ролевой игры есть мысли о том, что нужно изменить в гипотетическом ремейке.
В беседе с IGN Ёсинори Китасэ заявил, что "очень сильно переработал бы боевую систему Final Fantasy 8", отметив, что игрокам было сложно разобраться с системой привязок (Junction), основанной на способностях, которые использовались в уселинии персонажей и боях ролевой игры.
Думаю, вы помните, что в Final Fantasy 8 у нас была система привязок (Junction). Враги повышали свой уровень в зависимости от уровня игрока. И, очевидно, вам приходилось использовать систему Junction и настраивать ее, чтобы преодолеть трудности. И я думаю, что для некоторых людей эта система была очень сложной. В зависимости от навыков игрока, иногда они просто не могли понять, как это лучше сделать. Поэтому я думаю, что хотел бы вернуться к этому и действительно переделать боевую систему в Final Fantasy 8 и сделать ее такой, чтобы уровень сложности и доступности для некоторых фанатов был гораздо лучше сбалансирован. Так что, думаю, именно на это я бы обратил больше всего внимания, если бы собирался переделывать игру.
Конечно, ремейк Final Fantasy 8 кажется маловероятным.
Я понял, что попытка воссоздать тот объем контента, который был в ролевых играх того времени, в наши дни - это не то, за что можно браться легкомысленно. Это требует таких огромных затрат времени и сил, что мы должны очень хорошо подумать, прежде чем браться за подобный проект.
Слова Китасе подкрепляют его недавние комментарии о Final Fantasy 6, на ремейк которой, по его оценкам, уйдет около 20 лет.
эх, любимая часть серии...7 же клепают уже больше 5 лет, дробят по частям и ничего