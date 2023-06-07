Final Fantasy 9 14.11.2000
8.7 104 оценки

25 минут геймплея изумительного фанатского концепта Final Fantasy IX: Memoria Project на движке UE5

©
Procy_on
Новости

Final Fantasy IX: Memoria Project - это страстный проект, возглавляемый командой из более чем 50 профессиональных разработчиков и художников в индустрии видеоигр, цель которого - заново представить, как могла бы выглядеть легендарная игра, если бы она была переделана с использованием современных графических возможностей.

Final Fantasy IX близка и дорога нашему сердцу, и это некоммерческое любовное письмо было создано как дань уважения шедевру, которым является оригинал 2000 года.

Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживал нас на протяжении многих лет и мотивировал продолжать реализацию этого масштабного проекта, несмотря на все трудности. Мы надеемся, что вам понравится наше переосмысление этой классической игры!

Хотя Final Fantasy IX: Memoria Project - это лишь фанатская концепция, которая не будет выпущена в качестве игры, известно, что в настоящее время в разработке находится настоящий ремейк Final Fantasy IX от Square Enix.

-1
1
Последние посты по игре Final Fantasy 9
Ремейк Final Fantasy 9 выглядит готовым к релизу, содержит обновленные модели и смотрится хорошо
Ремейк Final Fantasy 9 выглядит готовым к релизу, содержит обновленные модели и смотрится хорошо
Еще один инсайдер сообщил о разработке ремейка Final Fantasy 9
Еще один инсайдер сообщил о разработке ремейка Final Fantasy 9
По словам инсайдера, ремейк Final Fantasy 9 реален и, скорее всего, будет временным эксклюзивом Sony
По словам инсайдера, ремейк Final Fantasy 9 реален и, скорее всего, будет временным эксклюзивом Sony
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Xonar

Виви ёпт! У него самое мощное заклинание было по игре, сносящая 9999НР.

0