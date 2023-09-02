Инсайдер поделился новыми подробностями о FF7 Rebirth и ремейках FF9/FF10 ©

I Am Hero Too разразился на Reddit серией утечек о проектах Square Enix, в том числе о долго обсуждаемом ремейке Final Fantasy 9, а также о ремейке Final Fantasy 10 и концовке Final Fantasy 7 Rebirth.

Согласно информации, полученной от I Am Hero Too, Square Enix планировала выпустить ремейк Final Fantasy 9 летом 2024 года. Ключевое слово тут "планировала", поскольку игра, по словам инсайдера, нуждается в доработке, и поэтому запуск может сдвинуться на несколько месяцев.

Инсайдер добавил, что небольшая команда компании приступила к работе над ремейком Final Fantasy 10. Кроме того, как сообщалось в предыдущей новости, по всей видимости, Square Enix готовит порт Final Fantasy 7 Remake для Nintendo Switch 2, который даже может войти в стартовую линейку новой консоли.

Согласно полученным сведениям, события Final Fantasy 7 Rebirth завершатся сменой главного героя, личность которого инсайдер не стал раскрывать.

Как обычно, мы советуем относиться к подобным слухам с долей недоверия, поскольку они никак не могут быть проверены. Тем более что в данном случае речь идет о большом количестве информации, касающейся нескольких разных игр. Напомним, что I Am Hero Too и раньше с большой точностью предсказывал анонс Persona 3 Reload, но в данном случае речь идет о более масштабной утечке.