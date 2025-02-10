Инсайдер раскрыл приблизительное окно релиза ремейка Final Fantasy 9

Слухи о ремейке Final Fantasy 9 ходят уже несколько лет, начиная с 2021 года, когда в списке игр на Nvidia GeForce Now появилась информация о разработке проекта. Несмотря на молчание Square Enix, аналитики и инсайдеры, включая Nate the Hate, подтверждают, что игра всё же находится в активной разработке.

В ответе на один из постов Nate сообщил, что ремейк по-прежнему «находится в активной разработке». Инсайдер поспешила отметить, что игра «не ожидается» в 2025 году, однако он оставил возможность для следующего года, сказав, что «возможно, мы увидим ее в 2026 году».

Оригинальная игра, вышедшая в 2000 году на PlayStation, по-прежнему остаётся любимой среди поклонников. Если ремейк действительно существует, поклонникам предстоит подождать, чтобы увидеть, на каких платформах он появится. Возможно, Square Enix выберет мультиплатформенную стратегию, как это было с Final Fantasy VII Remake.

Также ходят слухи о ремейке Final Fantasy Tactics, но сроки его выхода пока остаются неизвестными.