Инсайдер раскрыл приблизительное окно релиза ремейка Final Fantasy 9

Слухи о ремейке Final Fantasy 9 ходят уже несколько лет, начиная с 2021 года, когда в списке игр на Nvidia GeForce Now появилась информация о разработке проекта. Несмотря на молчание Square Enix, аналитики и инсайдеры, включая Nate the Hate, подтверждают, что игра всё же находится в активной разработке.
В ответе на один из постов Nate сообщил, что ремейк по-прежнему «находится в активной разработке». Инсайдер поспешила отметить, что игра «не ожидается» в 2025 году, однако он оставил возможность для следующего года, сказав, что «возможно, мы увидим ее в 2026 году».
Оригинальная игра, вышедшая в 2000 году на PlayStation, по-прежнему остаётся любимой среди поклонников. Если ремейк действительно существует, поклонникам предстоит подождать, чтобы увидеть, на каких платформах он появится. Возможно, Square Enix выберет мультиплатформенную стратегию, как это было с Final Fantasy VII Remake.
Также ходят слухи о ремейке Final Fantasy Tactics, но сроки его выхода пока остаются неизвестными.
Ляя а 8 почему нет то? // Миклуха Маклай
Жду ФФ8... походу не доживу :)
ну и ФФ9 шедевр тоже, в том году на UE5 делали начало игры, такое навряд ли конечно выйдет, НО было бы круто...
а что 9 крутая часть? я просто хз за оригиналы
Одна из лучших в серии,конечно-же это вкусовщина,но мне кажется,что 9 будет лучше 15 и 16 вместе взятых.
играл только в 15 16 и вот 1 часть ремейка 7
ну было бы хорошо, если бы сделали ремейк 9 или 18 часть вообще
Главное что бы боевку оставили оригинальную а не вот эту слешерскую, мышказадрочительскую. // Саня Мельник