Надежный инсайдер подтвердил разработку ремейка Final Fantasy 9

Midori, один из самых надежных инсайдеров, когда дело касается серии Persona, сегодня поделился информацией об игре другого японского издателя и подтвердил существование ремейка Final Fantasy 9 от издательства Square Enix.
Midori не рассказал какие-либо подробности проекта, сказав лишь то, что ремейк Final Fantasy 9 действительно существует. А вот ремейк Final Fantasy 10, по его данным, на текущий момент не разрабатывается.
Ранее о существовании ремейка Final Fantasy 9 заявил другой инсайдер - Silknigth, который заявил, что это будет максимально верный оригиналу ремейк: в нем будет единая история, которая охватит весь сюжет игры 2000 года.
Было бы круто. Отличная игра. // Tychus Findlay