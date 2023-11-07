Скоро представят ремейк Final Fantasy 9? Square Enix работает еще над одним крупным анонсом по Final Fantasy

Слухи о ремейке Final Fantasy IX ходят уже давно, но новые сообщения, возможно, намекают на скорый официальный анонс.

По слухам, компания Square Enix работает над ремейками своих классических игр серии Final Fantasy. Компания добилась большого успеха в создании ремейка Final Fantasy VII, а также работает над переносом некоторых классических игр на современные платформы с обновленным визуальным оформлением, например, Star Ocean: The Second Story R.

Final Fantasy IX - одна из игр, о ремейке которой Square Enix ходило много слухов. Изначально о ней рассказал арт-директор во время интервью с сотрудниками студии Square Enix, а впоследствии различные инсайдеры сообщали, что игра находится в разработке вместе с другими классическими играми серии Final Fantasy.

Похоже, что Square Enix готовится к официальному анонсу. Только что было объявлено о новом сотрудничестве между Final Fantasy VII: Ever Crisis и Final Fantasy IX. Это, безусловно, странное сотрудничество, поскольку Square Enix обычно предлагает кроссоверы между своими последними играми или проектами, а Final Fantasy IX даже не получила переиздания после выхода на поколение консолей и ПК.

Помимо этого ветеран студии Ёсинори Китасэ подтвердил, что Square Enix работает еще над одним крупным анонсом по серии Final Fantasy и он никак не будет связан с Final Fantasy VII Rebirth.

Несмотря на то, что на данный момент это всего лишь предположение, поклонники серии надеются, что это означает, что Square Enix готовится к официальному анонсу игры в ближайшее время. Возможно, это произойдет на церемонии The Game Awards, которая станет идеальным временем для анонса игры.

Final Fantasy IX была выпущена для PS1 в 2000 году. Она была перенесена на другие платформы, включая PS4, ПК, Xbox One и Nintendo Switch.