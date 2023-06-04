Создатель Final Fantasy Tactics, возможно, намекнул на ремастер тактической игры ©

Директор Final Fantasy Tactics, Ясуми Мацуно, написал в Twitter, что многие поклонники игры с нетерпением ждут ремастера. Он добавил, что будет очень рад, когда ремастер будет анонсирован, тем самым открыл окно для предположений, что, возможно, он уже находится в разработке. Однако, возможно, он просто делится своим энтузиазмом по поводу такой возможности, а издатель Square Enix, возможно, еще не дал добро.

В своем последующем твите Мацуно спросил фанатов, не лучше ли ослабить "Бога грома Сида", которого обвиняют в разрушении баланса. Похоже, что директор Final Fantasy Tactics уже думает об изменениях баланса и потенциальных улучшениях качества жизни для ремастера.

Final Fantasy Tactics - это тактическая ролевая игра, выпущенная в 1997 году для консоли PlayStation. Разработанная и изданная компанией Square, она положила начало серии Tactics в рамках франшизы Final Fantasy и познакомила игроков с увлекательным миром Ivalice. Сюжет игры вращается вокруг Рамзы Беульве, благородного кадета, оказавшегося в эпицентре "Львиной войны", ожесточенного военного конфликта, в котором соперничающие дворянские фракции борются за трон королевства.

Разработка Final Fantasy Tactics началась в 1995 году под руководством Ясуми Мацуно, талантливого создателя, известного по серии Ogre Battle в Quest Corporation. Мацуно задумал тактическую игру, которая была бы доступна широкой аудитории и делала бы акцент на классовых конфликтах и манипулировании историей. Взяв на себя функции режиссера и сценариста, Мацуно сотрудничал с известным создателем Final Fantasy Хиронобу Сакагучи, который выступил в качестве продюсера, а Хироюки Ито разработал дизайн захватывающих сражений игры. В команду разработчиков вошли опытные участники серии Ogre Battle, такие как художники Хироси Минагава и Акихико Йошида, а также композиторы Хитоси Сакимото и Масахару Ивата.