Finding Paradise вышла на PS5 и Xbox с ремастером для PC

Разработчики эмоциональной приключенческой игры Finding Paradise выпустили версию для PlayStation 5 и обеих консолей Xbox, а также представили обновлённую версию для PC. Ремастер включает в себя:

поддержку формата 16:9

поддержку разрешения 4K и частоты обновления до 120 Гц с сохранением чёткости оригинальной пиксельной графики

новые достижения

улучшенное качество фоновой музыки для большинства треков

В честь этого события был опубликован короткий трейлер, напоминающий о сути этой душещипательной истории.

Сюжет игры вращается вокруг пары докторов — Евы Розалин и Нила Уоттса, которые разработали сложную операцию, позволяющую людям вновь пережить важные воспоминания и воплотить несбывшиеся мечты. Однако метод не поворачивает время вспять, а лишь облегчает агонию угасающего сознания. Вместе с новым пациентом Колином герои пройдут через лучшие и худшие моменты его жизни, помогая избавиться от сожалений.

Finding Paradise является самостоятельной игрой, но при этом входит в серию, объединённую общей темой, стилистикой и сквозными персонажами, куда также входят To the Moon, A Bird Story и Impostor Factory. Все игры серии поддерживают русский язык и рассказывают о скоротечности жизни и истинных ценностях. Оригинальная Finding Paradise вышла в 2017 году и собрала 97% положительных отзывов в Steam, а позже была портирована на мобильные платформы и Nintendo Switch.