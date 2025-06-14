Разработчики The First Berserker: Khazan представили женскую версию главного героя

Команда Neople представила несколько новых функций для игроков The First Berserker: Khazan. После анонса новых режимов сложности студия представила два бесплатных DLC, которые скоро выйдут для всех игроков.

Главное дополнение — женская версия главного героя, позволяющая игрокам выбирать между игрой за мужского или женского персонажа. Хотя она будет отличаться особыми визуальными эффектами и озвучкой, женская версия не будет включать кат-сцены, а некоторые сюжетные диалоги будут отключены. Новое дополнение будет доступно бесплатно всем игрокам с 26 июня.

Еще одним дополнением является набор следопыта, который принесет новый комплект брони для обоих главных героев, а также три новые прически для каждого. Этот контент будет доступен бесплатно только игрокам, которые купят игру до 26 июня, в качестве награды.

Броня

Прически

Наконец, студия сообщила, что провела анализ рынка для отслеживания региональных тенденций. В результате цена игры будет скорректирована в некоторых регионах в ближайшее время. Однако подробности о том, какие территории будут затронуты, или о новых значениях пока не опубликованы.