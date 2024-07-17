Авторы The First Descendant анонсировали меры против бездействующих игроков

Лутер-шутер The First Descendant наряду с одиночным приключением также предлагает кооперативное прохождение заданий и специальных рейдов. Функция совместной игры особенно полезна на высоком уровне сложности, где враги могут дать серьёзный отпор. К сожалению, этой механикой стали злоупотреблять, на что обратили внимание в студии Nexon. Вместо честной игры, некоторые геймеры используют кооператив для пассивного фарма материалов, что противоречит здоровой атмосфере шутера, считают разработчики.
Как сообщается, большое количество игроков пользуются кооперативом только для того, чтобы нафармить необходимые ресурсы. При этом они не участвуют в выполнении поставленных целей и могут бездействовать даже во время битв с боссами. В Nexon отметили, что не приемлют подобного поведения и у них есть план борьбы с бездействующими игроками.
Разработчики предупредили, что уже сейчас будут отслеживать жалобы от игроков на подобное поведение. Первое время они будут рассматриваться вручную, а позднее появится автоматическая система, которая будет определять нечестных игроков. Наказание за бездействие пока будет весьма легким — игроков будут отключать от сессий и аннулировать их награды. Позднее за это может последовать более серьёзная блокировка.
Скорей всего со стороны студии это фраза должна звучать так: "Вместо того, что бы за донат приобретать игровые вещи игроки используют возможности игры, что бы не донатить, а просто фармить. Срочно надо с этим что-то делать! Будем наказывать!"
А не хотят ли разрабы заняться насыщением мира например? Улучшением скучного геймплея .. Это однообразие как бы напрягает .. На сиськах и жопах игра долго не протянет
да секунд 40 не дамажишь вообще, автокик все просто. Конечно полностью от вагонов это не избавит, но хотя бы от фулл афк вагонов избавит // Константин Васьков
твой "вагон" вообще загружен бывает? поколение 00 ушлебков
У тебя с головой что-ле проблемы, об тумбочку очень долго били что-ле? Ну соболезную тогда что сказать. Не пиши ничего не позорь себя. // Константин Васьков
спорный момент. В каждой катке присутствует такой персонаж как Бани, игрок тупо бежит под вторым и третьим скилом вперед и всех выносит, ты порой даже выстрел сделать не успеваешь-уже все убиты. Если за 40 сек будут банить, то под это правило попадут все, кроме нее.
Правильно надоели
не сказать что АФКашыл, но был в хаб Альбионе , отошел на МИНУТУ чай сделать и тупо взяло выкинуло на меню входа с надписью - ВЫ ДОЛГО ГДЕ-ТО шлялись О_о нормально блин... т.е. уже и чихнуть нельзя на минуту блин... это как-то сильно , особенно в ХАБ локе, чи не похер блин сколько я там стою? Нужно эту систему балансить.. я понимаю от перегрузки сервера, ну так может я ждал КРАФТ шмотки через 5 минут и че вы мне предлагаете в стену носом 5 минут бегать? Тупо... Нужно делать так- ХАБ(Альбион) 30 минут лимит, В открытом мире -10-15 мин, а вот уже на МИССИЯХ(особенно подземках, где падлы стоят на стартовой точке и их тупо телепает по КТ), нужно делать 2 минуты за АФК... там это надо, ибо вчера буквально 5 раз такие попадались мудни...
Да, тут главное чтобы не перегибали. От любви до ненависти, как говорится)
Оптимизацию пусть подвезут, просадки резкие и ошибки сервера. А насчёт АФК хз, я сам иногда стоял АФК, но вне миссии. На последней миссии сюжета афкашил чел и его ракетой каждые 5 секунд роняют и снова воскрешать, ибо там есть попытки и исчерпав попытки миссия проваливается
Оптимизация реально странная. Есть локации где фпс отличный, а есть где проседает до 20 фпс, так и не понял отчего это зависит.
)
В чём проблема давать игроку лут пропорционально пользе, которую он принёс команде в борьбе с боссом? Так называемый импакт, который может состоять из урона, лечения, агро босса, отстрела треша и других показателей.
Это слишком сложно же. Проще дать возможность запустить голосование на исключение за афк. И чтобы сразу автоматически репорт отправлялся на этого игрока.
Если они ввели бы эту систему, то 90% игроков проходили бы миссии в соло. В игре и так на годноту шанс дропа доходит порой до 3%.
Хех... учитывая тамашний геймплэй можно как бы всех сразу после подключения отключать от сесии, геймплэй одной кнопкой)))
Прям как в Hearthstone порезали афк) и не зря!
Да будет так💪👍
было бы не плохо сделать пвп режии
согласен, против своей бывшей тимы, так руки горят их придушить
Сумашедший что ли? Тогда им придётся баланс делать xD