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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.8 159 оценок

Авторы The First Descendant рассказали о геймплее еще трех героев

butcher69
Новости

Компания Nexon выпустила еще три трейлера персонажей для The First Descendant, на этот раз посвященных двум стартерам - Лепику и Виессе - и вампироподобному Глею.

Лепик - сильный универсал, использующий гранаты для нанесения урона и сталкивания врагов друг с другом (причем эти два типа гранат отлично сочетаются). Его правая рука также превращается в пусковую установку, которая наносит взрывной урон AoE и действует в течение некоторого времени.

Виесса, для сравнения, больше занимается контролем толпы, замораживанием и замедлением врагов. Что касается Гли, то ее называют кровожадной в прямом смысле слова: она жертвует своими HP, чтобы перейти в режим берсерка и получить больше урона от оружия.

The First Descendant выходит 2 июля для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и PC.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alexxgersh

Мне кажется или она выглядит "пластиковой"?

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Floww

Это бесплатная корейская дрочильня, чё ты от нее хочешь? Уверен получится полное убожество, как и все остальное, что делают корейцы))

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