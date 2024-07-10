Бесплатный лутер-шутер The First Descendant не смог впечатлить критиков

The First Descendant получила не слишком восторженные оценки от международной прессы: средние оценки на Metacritic варьируются от 48 до 55: оценки гораздо ниже тех, на которые рассчитывала Nexon.
- Eurogamer - 6
- Destructoid - 6
- Shacknews - 5
- IGN - 5
- GamingBolt - 5
На Opencritic ситуация не лучше: на данный момент у лутер-шутера 56% и всего 14% критиков рекомендуют игру к ознакомлению. Поскольку это онлайновая free-to-play-версия, которую можно было оценить только после запуска, оценок пока не так много, но все они исходят от довольно известных изданий, которые, к тому же, высказали очень похожие соображения.
На самом деле, кажется, что самая большая проблема The First Descendant - это отсутствие своей индивидуальности, то, что она не может представить ничего нового, геймплей характеризуется часто повторяющимися миссиями, которые никак не дополняются сюжетными моментами.
Игра The First Descendant не так давно стартовала в Steam, так что у Nexon есть все основания для улучшения опыта с помощью обновлений и выпуска нового контента. У азиатского гиганта, несомненно, есть ресурсы, чтобы сделать необходимые инвестиции для более чем адекватной поддержки The First Descendant.
Похоже, что у критиков та же проблема, что и со Стеллар Блэйд: героини слишком привлекательные, а не уродины или трансы, как нынче принято на западе. Были бы уродины и трансы - рейтинги бы 100% зашкаливали
Не тут все проще, это гача доппельгангер игра с жутким фармом.
О госпаде! Да насрать на этих критиков! Они Forspoken облизывали как венец творения это всё что нужно знать о "критиках"
Походу здесь для них слишком красивые персонажи. "Критики" нынче любят, чтоб пострашнее. Чтоб страхолюдин побольше. Чтоб красоты поменьше. Вот тогда они впечатлятся!
Как и 99.9% игр всего мира. Игры и не должны представлять из себя что-то новое. Игры должны быть только качественными и обязательно с красивыми персонажами. В данном случае с этим всё в порядке. Игра качественная и красивая.
Единственный недостаток заключается в онлайн составляющей. С такой боёвкой, да с таким графоном, могла бы получиться очень крутая одиночная приключенческая игра. Но разрабы вместо шедевра решили создать обычную дойную корову-сервис, несущую золотые яйца годами. Получится ли это у них? Время покажет. Многое здесь будет зависит от дальнейшей поддержки контентом и насколько этот контент сумеет удержать игроков на себе.
Что касается отзывов. Они ничего не будут стоить, если онлайн 100-200к хотя бы будет постоянным. У отвратительного PUBG тоже отзывы в районе слабеньких 50-60%, но это ни о чём не говорит, ведь онлайн там постоянный по 500к+. Игроки плачут, кактусом колются, в платочек сморкаются, дизлайки ставят в отзывах, но всё равно продолжают играть. Скажем так, рейтинг онлайновых игр не тоже самое, что рейтинг одиночных игр. В онлайн играх смотреть нужно на цифры онлайна, а не цифры отрицательных отзывов.
но им не стоит отчаиваться, ведь есть Concord - самое то, по всем параметрам подходит
Мы тут на ПГ вроде критиков не слушаем
о чём ты, тут большинство, как и на пдф, считают играть в игру им или нет по оценке на метакритике и тп площадкам)))))))
А они хотели игру столетия? Ну ну! Главное что бы игрокам нравилось.
А вот была бы там повесточка точно впечатлила бы)) какие же лицемеры..
Сюжет прошел с интересом, а дальше стало скучновато, фармить и качать вещи как-то лень, я таким геймплеем в Варфрейме насытился больше чем надо. Так тут еще и кач медленный душный, в Варфе за считанные минуты можно апать пухи и фреймов, а тут долго
Бесплатно их ничего не впечатляет, то же самое от крупных компаний почему то больше баллов набирает)
Я к примеру могу назвать Дестини и варфрейм невзрачными и это не потому что миры созданные там какие-то плохие, просто глав персонаж э о невзрачный болванчик в скафандре. За такого мало хочется играть. А здесь есть "лицо", даже множество лиц. Ради них игру и запустил:)
Я в целом согласен что игра уг. Скучная до безобразия. 3-5 типов задания в стиле - защити точку, убей мобов, принеси камушки. Буквально на каждой карте одно и тоже. Поиграв 20 часов я решил больше в это не возвращаться. Они хотели сделать ещё один лутер шутер, но не привнесли ничего нового. Они буквально слизали с варфрейма и дестени. Туда идут игроки для которых варфрейм слишком сложен для освоения, а дестени слишком дорогая в плане контента. Ну и жопы тянок конечно же. Эта игра скорее побудила меня вернуться в дестени, чем осваивать её.
"Это какое-то г"вно" - пояснили они журналистам.
Удивительно, как он вообще смог набрать выше 3 баллоа. Кстати, игра уже просела по онлайну, примерно на 50k игроков))
да и игроков тоже
хотя кто надеялся. очевидно же, что кал
Я не понимаю как это смогло впечатлить игроков.
а вы критик из какого издания?
Издание "Думай своей башкой".
Я поиграл 2 часа если что. Очень понравилось стрелять в боссов по 10 минут.
Потом ещё посмотрел по приколу стрим игрока 100-го лвл вроде(оружие ему дропалось по крайней мере этого лвла), увидел что он так же по пол часа в босса стреляет с его друзьями. Геймлпей на кончиках пальцев так сказать.
Это просто люди которые ещё не успели поиграть в варфрэйм или дестени короче малолетки которые повелись на ж*пу в рекламе - ни чего нового.
Ну тем не менее люди продолжают молиться на диабло, пас оф эксайл, дестиню и варфрейм. По сути это все игры про гринд ради гринда. В любой из этих игр главная цель - на гриндить на билд что бы гриндить ещё больше.
з.ы. Однако есть люди которых подобный геймплей тупо расслабляет
Как человек, который провел десятки часов в варфрейме, хочу сказать, что в ней, в отличие от The First Descendant, очень динамичный геймплей, с паркуром, быстрыми перемещениями и мили боевкой. А сложность врагов достигается за счёт их количества, а не только увеличением им хп и урона. А тут можно долбить одного врага полтора часа, ну такое себе.