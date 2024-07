Бесплатный лутер-шутер The First Descendant не смог впечатлить критиков

The First Descendant получила не слишком восторженные оценки от международной прессы: средние оценки на Metacritic варьируются от 48 до 55: оценки гораздо ниже тех, на которые рассчитывала Nexon.

Eurogamer - 6

Destructoid - 6

Shacknews - 5

IGN - 5

GamingBolt - 5

На Opencritic ситуация не лучше: на данный момент у лутер-шутера 56% и всего 14% критиков рекомендуют игру к ознакомлению. Поскольку это онлайновая free-to-play-версия, которую можно было оценить только после запуска, оценок пока не так много, но все они исходят от довольно известных изданий, которые, к тому же, высказали очень похожие соображения.

На самом деле, кажется, что самая большая проблема The First Descendant - это отсутствие своей индивидуальности, то, что она не может представить ничего нового, геймплей характеризуется часто повторяющимися миссиями, которые никак не дополняются сюжетными моментами.

Игра The First Descendant не так давно стартовала в Steam, так что у Nexon есть все основания для улучшения опыта с помощью обновлений и выпуска нового контента. У азиатского гиганта, несомненно, есть ресурсы, чтобы сделать необходимые инвестиции для более чем адекватной поддержки The First Descendant.