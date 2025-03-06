ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.5 643 оценки

Крылатая воительница Серена в центре внимания нового трейлера The First Descendant

butcher69
Новости

В кооперативном онлайн-шутере The First Descendant от NEXON появилась новая героиня — крылатая воительница по имени Серена. Разработчики выпустили трейлер, в котором продемонстрировали её боевые способности.

Серена — потомок первого поколения, когда-то запечатанная, но теперь освобождённая, она обладает уникальными огненными способностями и крыльями, которые позволяют ей контролировать поле боя с высоты. Её вступление в игру ожидается 13 марта, и поклонники уже готовятся к новому игровому опыту.

6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Keltas_Mizri

0:42 Пуля в сиську попала и отпружинила?

0
Пользователь ВКонтакте

Контент интересный когда появится? // Руслан Варнин

-1