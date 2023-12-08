Лутер-шутер The First Descendant выйдет летом 2024 года

Компания Nexon объявила, что мультиплеерный шутер The First Descendant станет доступен широкому кругу игроков уже летом 2024 года на всех актуальных платформах.

Помимо объявления и трейлера, разработчики поделились и интересной статистикой. Так, например, в недавнем открытом бета-тестировании приняли участие более двух миллионов геймеров из более чем 200 стран, причем наиболее активными были страны Северной Америки. На тест уже потрачено более 3405 лет игрового времени. Вьесса оказалась самым популярным персонажем из трех, доступных на тесте (мы тоже играли за нее на нашем стриме).

Говоря о текущем состоянии проекта, продюсер The First Descendant Ли Бом Чжун недавно сказал:

Мы собираемся внести существенные улучшения как в миссии, так и на поля. Мы не только улучшим качество миссий, но и добавим необходимые функции для совместной игры и поддержку подбора игроков для миссий в подземельях. И самое главное, мы добавим в поля новое содержимое, чтобы сделать игровой процесс более приятным. Мы также получили разнообразные отзывы о шутерах и аспектах игры, и нас очень воодушевляет то, что многие выразили высокий уровень удовлетворения различными боевыми звуковыми эффектами. Мы планируем продолжить балансировку звуковых эффектов боя и добавлять больше деталей для повышения качества. Что касается игрового процесса, было много жалоб от разочарованных игроков из-за сложности получения боеприпасов, и я хотел бы сказать, что мы также готовим различные улучшения по этой проблеме.