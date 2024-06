Новый ролик The First Descendant посвятили разнообразному эндгейм-контенту

Жанр лутер-шутеров переполнен, а многопользовательское пространство free-to-play - вдвойне, так что у грядущей The First Descendant, как free-to-play лутер-шутера, не будет недостатка в конкурентах. Тем не менее. Nexon дает несколько интригующих обещаний по поводу грядущей игры, и, по крайней мере, в том, что касается количества предлагаемого контента, игра выглядит достаточно хорошо.

Например, разработчик выпустил видеоролик, в котором подробно рассказал о том, что будет включать в себя эндгейм The First Descendant - и в нем есть немало интересного. Для начала игроки смогут разблокировать всех играбельных Потомков, а также заняться исследованием ультимативного оружия, которое обладает повышенными статами и уникальными способностями. По словам Nexon, в будущем она также выпустит новых Потомков и оружие.

В то же время The First Descendant позволит игрокам переигрывать миссии с увеличенным количеством вариантов сложности, чтобы получить лучшие награды. Кроме того, вы сможете играть в многопользовательские миссии, известные как Infiltration Missions, где вы сможете улучшить получаемые награды, включив различные модификаторы сложности.

Также будут доступны специальные операции, которые описываются как один из самых сложных контентов игры. Эти миссии, полностью ориентированные на бой, будут проходить по кругу, в ходе которых вам предстоит сражаться с волнами врагов, а награды будут повышаться в зависимости от того, как далеко вы продвинетесь. Будут доступны три типа спецопераций, каждая из которых несет в себе уникальные вызовы и угрозы.

Наконец, в игре появятся бои "Перехват Пустоты" - сражения с огромными врагами на специальных аренах. Это фактически рейдовые боссы, которых вы сможете победить, работая с другими игроками, в обмен на редкие и эксклюзивные награды, включая те, которые позволят вам разблокировать новых Потомков и оружие.

The First Descendant выходит 2 июля на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.