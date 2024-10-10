Разработчики The First Descendant подчеркивают важность мнений игроков при создании игр

Компания Nexon — один из ветеранов игровой индустрии, выпустивший бесчисленное множество успешных игр за эти годы, и одним из ее последних крупных проектов стала The First Descendant

Йонг-хен Пак, нынешний генеральный директор Nexon, дал интервью на Tokyo Game Show и отметил, как корейская компания подчеркивает важность мнений игроков при создании игр. Существует также фактор стоимости разработки, который сегодня намного выше, чем 10 лет назад. Поэтому всегда полезно собирать отзывы игроков, прежде чем давать зеленый свет таким проектам.

Если это MMORPG, мы можем иметь приблизительное представление о том, как она будет работать. Однако, когда дело доходит до таких тайтлов, как Blue Archive или The First Descendant, ни моя компания, ни я лично не имеем опыта создания и выпуска таких игр, и даже в Корее такие игры до сих пор почти не выпускались.

Из-за отсутствия соответствующих данных эти проекты оказываются довольно дорогими в разработке и по сравнению с играми, стоимость которых превышает 70 миллионов долларов США, но даже в этом случае Nexon имеет тенденцию продолжать проекты, не имея определенного прогноза относительно их показателей.

Генеральный директор не доверяет числам, когда дело доходит до оценки потенциала игры. Они считают числа ненадежными и относительными, в то время как голоса пользователей являются абсолютным показателем.

Работа в обратном направлении на основе прибыли, которую вы хотите получить от своей игры, хорошо работала в прошлом, когда себестоимость разработки была низкой. Но с постепенным ростом затрат на разработку ошибки в числах могут накапливаться, и вы можете увидеть, как ваша игра разваливается при запуске. Если так подумать, то сосредоточение на отзывах пользователей — самый надежный метод на данный момент.

Генеральный директор отмечает, что этот тип отзывов идеально подходит для выяснения того, захотят ли пользователи играть в игры компании.