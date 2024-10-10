Разработчики The First Descendant подчеркивают важность мнений игроков при создании игр

Компания Nexon — один из ветеранов игровой индустрии, выпустивший бесчисленное множество успешных игр за эти годы, и одним из ее последних крупных проектов стала The First Descendant
Йонг-хен Пак, нынешний генеральный директор Nexon, дал интервью на Tokyo Game Show и отметил, как корейская компания подчеркивает важность мнений игроков при создании игр. Существует также фактор стоимости разработки, который сегодня намного выше, чем 10 лет назад. Поэтому всегда полезно собирать отзывы игроков, прежде чем давать зеленый свет таким проектам.
Если это MMORPG, мы можем иметь приблизительное представление о том, как она будет работать. Однако, когда дело доходит до таких тайтлов, как Blue Archive или The First Descendant, ни моя компания, ни я лично не имеем опыта создания и выпуска таких игр, и даже в Корее такие игры до сих пор почти не выпускались.
Из-за отсутствия соответствующих данных эти проекты оказываются довольно дорогими в разработке и по сравнению с играми, стоимость которых превышает 70 миллионов долларов США, но даже в этом случае Nexon имеет тенденцию продолжать проекты, не имея определенного прогноза относительно их показателей.
Генеральный директор не доверяет числам, когда дело доходит до оценки потенциала игры. Они считают числа ненадежными и относительными, в то время как голоса пользователей являются абсолютным показателем.
Работа в обратном направлении на основе прибыли, которую вы хотите получить от своей игры, хорошо работала в прошлом, когда себестоимость разработки была низкой. Но с постепенным ростом затрат на разработку ошибки в числах могут накапливаться, и вы можете увидеть, как ваша игра разваливается при запуске. Если так подумать, то сосредоточение на отзывах пользователей — самый надежный метод на данный момент.
Генеральный директор отмечает, что этот тип отзывов идеально подходит для выяснения того, захотят ли пользователи играть в игры компании.
Верно но и полностью следовать им не всегда хорошо для игры. Прислушиваться надо это да но не слепо следовать.
никогда не слышал или не обращал внимания на перечисленные игры
ваще то наверно мнение пользователей это достаточно большие градации, которые невозможно реализовать в проекте а выбор целевой аудитории это просто отсечённые всяких игроков и тем самым снижение градаций выборки но это что и заинтересованных людей будет меньше.
во вторых пользователи могут не знать чего они в действительности хотят. и даже если получат то чего хотели, могут признать это плохой идеей. и неудачной шуткой. либо это желание чего то размытого и аморфного либо недостижимого. либо обратный крайний пример, когда пользователи хотят чего то очень конкретного но их всегда мало хотя именно с этой выборкой вероятном можно работать.
так что лучше следовать трендам индустрии успешных или около успешных проектов, неоднократно этот успех закрепляющих и создающих тем самым тренды. создавать что то качественно новое всегда большой риск и игра в рулетку. единственным исключением из этого возможно быть игры сервисы так они могут сталкиваться с проблемой перенасыщения рынка и редкими пиками перегрева тренда когда выходит много подобных игр за короткое время и они конкурируют друг с другом за игрока как было с играми про зомби некоторое время назад. было много бегающих зомбов и каких то около сурвайлов.
сами выпускают гвнину какую то но зато какие ценности ну прям id software с Кармаком 🤣 игроки в трешню хотят играть не иначе
Наверное стоило сначала узнать чего хотят игроки а не выпускать сей продукт а потоп репу чесать что да как.
Язык фактов, чё
Короче- разрабы не ожидали , что эта (ИГРА) выстрелит и думали собрать пошурику бабла на жопах и скинах, но бум части народу зашла ииииии им пришлось , что-то делать и теперь они не знают что 8)))) Но мне кажется, что она загнётся очень скоро, ибо энг-гейма никакого, а этот вот прикол - СОБЕРИ ВСЕХ ПОКЕМОНОВ(подонков, ой пардон, потомков) нафиг не интересна, ибо у вас как-бы ЛИМИТ в 10 слотов, а хотите купить слотик??? ДОНАТ на минимум 1000Р ха-ха... ну уж нееее простите нафиг. Это как еще не нашелся гений, что-бы посоветовал им СЛОТЫ лимит на оружия сделать.
КОРОЧЕ-проходите мимо и даже не заморачивайтесь, ибо в ином случаи вас ждет кринжатина и упоротый гринд.