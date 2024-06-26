Разработчики The First Descendant рассказали о геймплее Банни, Валби и Аякса

The First Descendant выходит по всему миру 2 июля. Чтобы помочь игрокам подготовиться, разработчики поделились новыми подробностями игрового процесса для персонажей Банни, Валби и Аякса.

The First Descendant — это сетевой кооперативный шутер от третьего лица с добычей. В игре вы станете Потомком, унаследовавшим таинственные силы и получившим задание защитить свою родину — континент Ингрис — от инопланетных захватчиков.

На старте будут добавлены пять новых полей, которые ранее не были раскрыты, а также 16 типов нового контента для поздней стадии игры, называемых Instance Dungeons. Кроме того, будут введены 16 типов Void Intercept Battles — крупных рейдов с боссами, которые считаются изюминкой The First Descendant. Кроме того, будут добавлены Потомки, которые играют центральную роль в игре. Всего будет введено 19 Потомков , включая 14 оригинальных и 5 ультимативных версий.

Самый популярный Потомок, Банни, известен как культовый талисман со шлемом, напоминающим кроличьи уши. Банни носит уникальный костюм, который может заряжать и разряжать электрическую энергию, позволяя ей бегать с невероятной скоростью. Этот костюм не только повышает ловкость Банни, но и позволяет ей высвобождать накопленную электрическую энергию вокруг себя или концентрировать ее в мощный сфокусированный луч, что делает ее грозной силой на поле боя.

У Валби есть особая способность превращаться в воду и создавать лужи по желанию, в любое время и в любом месте. Находясь на воде, Валби может использовать навыки с уменьшенным количеством MP, что позволяет более эффективно использовать способности. Эта способность позволяет Валби создавать лужи среди врагов для быстрого перемещения или разжижать и проходить сквозь препятствия, обеспечивая преимущества как в нападении, так и в защите.

Как торговец танками, Аякс обеспечивает уникальный стратегический элемент для команды. Он обладает невероятной способностью искажать физическое пространство и вызывать защитные щиты для союзников. Эти щиты эффективно блокируют атаки противника, позволяя атакам союзников проходить беспрепятственно, защищая союзников и предоставляя тактическое преимущество. Он обеспечивает безопасность товарищей по команде на поле боя, позволяя им проводить атаки без помех.