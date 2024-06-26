Разработчики The First Descendant рассказали о геймплее Банни, Валби и Аякса

The First Descendant выходит по всему миру 2 июля. Чтобы помочь игрокам подготовиться, разработчики поделились новыми подробностями игрового процесса для персонажей Банни, Валби и Аякса.
The First Descendant — это сетевой кооперативный шутер от третьего лица с добычей. В игре вы станете Потомком, унаследовавшим таинственные силы и получившим задание защитить свою родину — континент Ингрис — от инопланетных захватчиков.
На старте будут добавлены пять новых полей, которые ранее не были раскрыты, а также 16 типов нового контента для поздней стадии игры, называемых Instance Dungeons. Кроме того, будут введены 16 типов Void Intercept Battles — крупных рейдов с боссами, которые считаются изюминкой The First Descendant. Кроме того, будут добавлены Потомки, которые играют центральную роль в игре. Всего будет введено 19 Потомков , включая 14 оригинальных и 5 ультимативных версий.
Самый популярный Потомок, Банни, известен как культовый талисман со шлемом, напоминающим кроличьи уши. Банни носит уникальный костюм, который может заряжать и разряжать электрическую энергию, позволяя ей бегать с невероятной скоростью. Этот костюм не только повышает ловкость Банни, но и позволяет ей высвобождать накопленную электрическую энергию вокруг себя или концентрировать ее в мощный сфокусированный луч, что делает ее грозной силой на поле боя.
У Валби есть особая способность превращаться в воду и создавать лужи по желанию, в любое время и в любом месте. Находясь на воде, Валби может использовать навыки с уменьшенным количеством MP, что позволяет более эффективно использовать способности. Эта способность позволяет Валби создавать лужи среди врагов для быстрого перемещения или разжижать и проходить сквозь препятствия, обеспечивая преимущества как в нападении, так и в защите.
Как торговец танками, Аякс обеспечивает уникальный стратегический элемент для команды. Он обладает невероятной способностью искажать физическое пространство и вызывать защитные щиты для союзников. Эти щиты эффективно блокируют атаки противника, позволяя атакам союзников проходить беспрепятственно, защищая союзников и предоставляя тактическое преимущество. Он обеспечивает безопасность товарищей по команде на поле боя, позволяя им проводить атаки без помех.
Банни топчик!
Валби один из самых бесполезных персов! На бетке пытался не один день раскрыть ее потенциал, но оказалось, то никакого потенциала в ней нет! На фоне остальных персонажей она уступает абсолютно во всем! Почему ей так гордятся, не пойму... А вот Банни откровенная имба! Ее способности нацелены на фокусированный мощный огонь в одну цель, или массовую аннигиляцию толпы вражин!