Разработчики The First Descendant: "Сексуальность в играх - это искусство"

Разработчики шутера The First Descendant из студии Nexon в новом интервью изданию GamesPark поделились планами на будущие коллаборации и подробно объяснили философию, стоящую за смелыми и откровенными костюмами персонажей. По их словам, внедрение сексуальности в игру для команды является своеобразной формой искусства.
Поводом для беседы стал анонс кроссовера с культовой Байонеттой, который выйдет в игре уже 6 ноября. Продюсер Беом-джун Ли и директор Мин-сок Джу подтвердили, что сейчас ведется работа и над другими коллаборациями. Все они будут включать новые косметические предметы и контент, которые должны органично вписаться в эстетику и геймплей The First Descendant.
Отдельно разработчики прокомментировали фирменный стиль костюмов в игре, известных своей откровенностью. Они пояснили, что сексуальная привлекательность не является самоцелью, а вытекает из основной задумки персонажа.
Возьмем, к примеру, популярного персонажа Банни. Изначально ее концепция была простой - кто-то, кто может очень быстро бегать. Отсюда и родился этот кроличий образ. Затем мы передаем идею нашим дизайнерам, и они начинают ее прорабатывать. Например придумывают, чтобы лицо было скрыто, а костюм - откровенным. Они очень щепетильны в каждой детали.
По словам разработчиков, такой подход к созданию образов - это не просто следование трендам, а осознанный творческий процесс. В команде The First Descendant внедрение сексуальности считается искусством, которое они стараются практиковать в своей работе над игрой.
Мы поощряем и рады такому искусству 👍
Жиза
Если у вас вся игра на жопах завязана это уже не искусство а байт спермотоксикозников на то, что-бы они заносили бабки.
P.S. Для самых "интеллектуальных" пользователей, я не против женских жоп, но всё должно быть в меру и уместно.
ты в ниер аутомата играл? 2В до сих пор пример для подражания сексуального женского перса.
одна только походка чего стоит. такую не у каждой живой то девушки увидишь. при этом ни жоп ни сисек на показ (если нарочно не переодеть конечно)
В какие игры за последние годы вы отказались играть из-за чрезмерной сексуальности в этих играх?
сексуальность и эротичность в принципе в любом проявлении то ещё искусство. тоже мне америку открыли))
Искусство продажи.
подкрепил бы он свои слова хорошей игрой, но увы, как были на релизе смешанные отзывы такие и остались, за два года только гунер контентом занимались а не самой игрой
Согласимся👍🙂