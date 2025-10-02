Разработчики The First Descendant: "Сексуальность в играх - это искусство"

Разработчики шутера The First Descendant из студии Nexon в новом интервью изданию GamesPark поделились планами на будущие коллаборации и подробно объяснили философию, стоящую за смелыми и откровенными костюмами персонажей. По их словам, внедрение сексуальности в игру для команды является своеобразной формой искусства.

Поводом для беседы стал анонс кроссовера с культовой Байонеттой, который выйдет в игре уже 6 ноября. Продюсер Беом-джун Ли и директор Мин-сок Джу подтвердили, что сейчас ведется работа и над другими коллаборациями. Все они будут включать новые косметические предметы и контент, которые должны органично вписаться в эстетику и геймплей The First Descendant.

Отдельно разработчики прокомментировали фирменный стиль костюмов в игре, известных своей откровенностью. Они пояснили, что сексуальная привлекательность не является самоцелью, а вытекает из основной задумки персонажа.

Возьмем, к примеру, популярного персонажа Банни. Изначально ее концепция была простой - кто-то, кто может очень быстро бегать. Отсюда и родился этот кроличий образ. Затем мы передаем идею нашим дизайнерам, и они начинают ее прорабатывать. Например придумывают, чтобы лицо было скрыто, а костюм - откровенным. Они очень щепетильны в каждой детали.

По словам разработчиков, такой подход к созданию образов - это не просто следование трендам, а осознанный творческий процесс. В команде The First Descendant внедрение сексуальности считается искусством, которое они стараются практиковать в своей работе над игрой.