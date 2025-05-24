The First Descendant получила обновление с улучшенной физикой персонажей

В ролевом шутере The First Descendant вышло обновление 1.2.18. Из главных нововведений в игру добавлен новый контент и ивент под названием Albion Special Dispatch. Также была улучшена физика персонажей — Dynamic Motion, у которой есть несколько уровней: Weak | Medium | Strong [Слабая | Средняя | Сильная].

На фоне патча онлайн проекта вырос почти в 2 раза — с 7000 пользователей до 12 500. В пике среднее количество игроков в шутере достигало 264 тыс.

Ранее разработчики The First Descendant сообщили, что в шутере состоится коллаборация с NieR: Automata. В кроссовере будут представлены наряды персонажей А2 и 2B.