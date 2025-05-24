The First Descendant получила обновление с улучшенной физикой персонажей

В ролевом шутере The First Descendant вышло обновление 1.2.18. Из главных нововведений в игру добавлен новый контент и ивент под названием Albion Special Dispatch. Также была улучшена физика персонажей — Dynamic Motion, у которой есть несколько уровней: Weak | Medium | Strong [Слабая | Средняя | Сильная].
На фоне патча онлайн проекта вырос почти в 2 раза — с 7000 пользователей до 12 500. В пике среднее количество игроков в шутере достигало 264 тыс.
Ранее разработчики The First Descendant сообщили, что в шутере состоится коллаборация с NieR: Automata. В кроссовере будут представлены наряды персонажей А2 и 2B.
Это все, что может предложить эта игра?! Пора ее переводить в поджанры эротика, а не лутер шутер.
Нужно разрешить моды для этой игры.
улучшенная физика)))) это мы ждем)))
мда конечно
ничему жизнь не учит
Жалкий клон Warframe
Пусть запилят волосатые шмоньки, чтобы из под труселей шерсть во все стороны лезла.
сразу видно, что игра отличная
Срамота.
Удивляет, что улучшеную физику не сделали отдельным DLC аддоном за донат))
Геймеры The First Descendant после обновы
На ком тренировались?
Тайм-код (второе видео): 0:40 Соболезную собаке - её поглотила скулёжная тоска, жалко мне "Шарика", или он "Подшипник" - не важно. . . А это сука, Герда, была. . . да пофиг. . .
Прошел буквально все... делать там мне нефиг. Пускай DLSS обновят
Но это не заставит вернуться в игру
трусы сьехали - выглядит дешевенько