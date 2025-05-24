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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.4 673 оценки

The First Descendant получила обновление с улучшенной физикой персонажей

Simple Jack Simple Jack

В ролевом шутере The First Descendant вышло обновление 1.2.18. Из главных нововведений в игру добавлен новый контент и ивент под названием Albion Special Dispatch. Также была улучшена физика персонажей — Dynamic Motion, у которой есть несколько уровней: Weak | Medium | Strong [Слабая | Средняя | Сильная].

На фоне патча онлайн проекта вырос почти в 2 раза — с 7000 пользователей до 12 500. В пике среднее количество игроков в шутере достигало 264 тыс.

Ранее разработчики The First Descendant сообщили, что в шутере состоится коллаборация с NieR: Automata. В кроссовере будут представлены наряды персонажей А2 и 2B.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Raphtallia

Это все, что может предложить эта игра?! Пора ее переводить в поджанры эротика, а не лутер шутер.

9
Tiger Goose

Нужно разрешить моды для этой игры.

7
Adam Driver

улучшенная физика)))) это мы ждем)))

6
sorobar

мда конечно

4
selfreaver

ничему жизнь не учит

4
Tommy.
2
Real Slim Shady

Жалкий клон Warframe

2
Даздрасен Дыклоп

Пусть запилят волосатые шмоньки, чтобы из под труселей шерсть во все стороны лезла.

2
BigusDickus

сразу видно, что игра отличная

2
JustA_NiceGuy

Срамота.

1
Jarvis666

Удивляет, что улучшеную физику не сделали отдельным DLC аддоном за донат))

1
Snake2105

Геймеры The First Descendant после обновы

1
EARTHBEWARE

На ком тренировались?

Тайм-код (второе видео): 0:40 Соболезную собаке - её поглотила скулёжная тоска, жалко мне "Шарика", или он "Подшипник" - не важно. . . А это сука, Герда, была. . . да пофиг. . .

Neco-Aheron

Прошел буквально все... делать там мне нефиг. Пускай DLSS обновят

Константин335

Но это не заставит вернуться в игру

gliga142

трусы сьехали - выглядит дешевенько