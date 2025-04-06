В The First Descendant прошел масштабный ребаланс персонажей

Разработчики лутер-шутера The First Descendant выпустили апрельский хотфикс 1.2.13, основное внимание в котором уделено балансу многих героев.

При настройке баланса за основу взяты характеристики Viessa, Valby и Hailey. Однако команда признаёт, что простого изменения числовых параметров оказалось недостаточно. Некоторые способности требуют глубокой переработки механик, но в этот раз разработчики сосредоточились именно на базовой балансировке.

Авторы извинились за ограниченность изменений и пообещали более масштабные корректировки в будущем, направленные на повышение качества геймплея.