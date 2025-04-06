ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.4 656 оценок

В The First Descendant прошел масштабный ребаланс персонажей

butcher69 butcher69

Разработчики лутер-шутера The First Descendant выпустили апрельский хотфикс 1.2.13, основное внимание в котором уделено балансу многих героев.

При настройке баланса за основу взяты характеристики Viessa, Valby и Hailey. Однако команда признаёт, что простого изменения числовых параметров оказалось недостаточно. Некоторые способности требуют глубокой переработки механик, но в этот раз разработчики сосредоточились именно на базовой балансировке.

Авторы извинились за ограниченность изменений и пообещали более масштабные корректировки в будущем, направленные на повышение качества геймплея.

2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Simond Neoni

По этим 2 играм было бы не плохо снять фильмы для инета и кинотеатров

2
Real Slim Shady

Ой, что то не долго фанбаза на жопах и сиськах продержалась. Это вам не Warframe - тут делать нечего.

-4
Simond Neoni

Играл в обе, можно чисто сюжет пройти в соло или с

2