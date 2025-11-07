ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.3 723 оценки

В The First Descendant стартовал новый сезон Assemble с боевым пропуском

butcher69 butcher69

Разработчики кооперативного шутера The First Descendant представили крупное обновление — третий сезон, второй эпизод под названием «Assemble». Новый контент уже доступен игрокам и включает свежий боевой пропуск с эксклюзивными наградами.

Игра представляет собой бесплатный кооперативный шутер с видом от третьего лица на движке Unreal Engine 5. Проект предлагает разнообразный состав уникальных персонажей, возможность одиночного прохождения и кооператив до восьми человек, что делает сражения с боссами стратегически насыщенными.

Сезон Assemble усиливает интенсивность геймплея, добавляя новые миссии, награды и косметические предметы. Игроков ждёт сочетание динамичных боёв и системы лута, что делает прохождение ещё более захватывающим. Новый сезон призван расширить возможности как для одиночного, так и для командного опыта, предоставляя игрокам больше способов прокачивать персонажей и проявлять тактическую смекалку.

2
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
J a r v i s

Да на*уй надо, там только одного персонажа можно месяц собирать, гринд лютый, а главное ради чего?))

1
нитгитлистер

а ну это явно на любителей попок байт. я лично больше по грудям... да и сам костюм выглядит максимально нелепо, хотя анимация движений неплохая

1
Ясос Убибу

Не особо оценил. Но тут уже "на безрыбье...", как говорится...

kayukovdm

Бывшая чемпионка по игре в теннис призвана на службу в звёздный флот ?