В The First Descendant стартовал новый сезон Assemble с боевым пропуском

Разработчики кооперативного шутера The First Descendant представили крупное обновление — третий сезон, второй эпизод под названием «Assemble». Новый контент уже доступен игрокам и включает свежий боевой пропуск с эксклюзивными наградами.
Игра представляет собой бесплатный кооперативный шутер с видом от третьего лица на движке Unreal Engine 5. Проект предлагает разнообразный состав уникальных персонажей, возможность одиночного прохождения и кооператив до восьми человек, что делает сражения с боссами стратегически насыщенными.
Сезон Assemble усиливает интенсивность геймплея, добавляя новые миссии, награды и косметические предметы. Игроков ждёт сочетание динамичных боёв и системы лута, что делает прохождение ещё более захватывающим. Новый сезон призван расширить возможности как для одиночного, так и для командного опыта, предоставляя игрокам больше способов прокачивать персонажей и проявлять тактическую смекалку.
Да на*уй надо, там только одного персонажа можно месяц собирать, гринд лютый, а главное ради чего?))
а ну это явно на любителей попок байт. я лично больше по грудям... да и сам костюм выглядит максимально нелепо, хотя анимация движений неплохая
Не особо оценил. Но тут уже "на безрыбье...", как говорится...
Бывшая чемпионка по игре в теннис призвана на службу в звёздный флот ?