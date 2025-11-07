В The First Descendant стартовал новый сезон Assemble с боевым пропуском

Разработчики кооперативного шутера The First Descendant представили крупное обновление — третий сезон, второй эпизод под названием «Assemble». Новый контент уже доступен игрокам и включает свежий боевой пропуск с эксклюзивными наградами.

Игра представляет собой бесплатный кооперативный шутер с видом от третьего лица на движке Unreal Engine 5. Проект предлагает разнообразный состав уникальных персонажей, возможность одиночного прохождения и кооператив до восьми человек, что делает сражения с боссами стратегически насыщенными.

Сезон Assemble усиливает интенсивность геймплея, добавляя новые миссии, награды и косметические предметы. Игроков ждёт сочетание динамичных боёв и системы лута, что делает прохождение ещё более захватывающим. Новый сезон призван расширить возможности как для одиночного, так и для командного опыта, предоставляя игрокам больше способов прокачивать персонажей и проявлять тактическую смекалку.