"Большие" новости о фильме по мотивам Five Nights at Freddy's появятся совсем скоро ©

Фильм "Пять ночей у Фредди" выйдет на экраны 27 октября, и цикл шумихи вокруг фильма официально начался. В прошлом месяце компания Blumhouse Productions выпустила первый тизер-трейлер к фильму, и теперь, похоже, на днях будет показано что-то важное. В Твиттере основатель Blumhouse Джейсон Блюм сообщил, что "завтра будет большой день".

В Твиттере также появилось несколько новых эмодзи, основанных на аниматрониках из пиццерии Фредди Фазвелла. К сожалению, никаких дополнительных подробностей предоставлено не было, так что поклонникам игры остается только строить догадки до самого выхода фильма!

В фильме "Пять ночей у Фредди", снятом режиссером Эммой Тамми, Джош Хатчерсон сыграет охранника Майка Шмидта. Мэттью Лиллард также сыграет антагониста сериала Уильяма Афтона. Синопсис фильма похож на оригинальную игру серии: Майк устраивается на работу в пиццерию Фредди Фазвелла, а затем узнает, что талисманы-аниматроники имеют склонность к убийствам.

Оригинальная игра Five Nights at Freddy's вышла в 2014 году, и за последние девять лет серия обрела страстных поклонников. Созданная Скоттом Коутоном серия ужасов имеет глубокую историю, и фанаты по понятным причинам переживали, насколько верной будет экранизация.