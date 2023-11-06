Экранизация хоррора Five Nights at Freddy's заработала в прокате больше 217 миллионов долларов

Киноадаптация культового хоррора Five Nights at Freddy's уже может быть заочно внесена в немногочисленный список успешных фильмов по мотивам игр. Несмотря на сдержанные отзывы критиков и неоднозначную реакцию зрителей, сеансы ленты в кинотеатрах продолжают пользоваться большой популярностью. Новая неделя в прокате принесла фильму еще 100 миллионов долларов.

Общие кассовые сборы фильма "Пять ночей с Фредди" перевалили за отметку в 200 миллионов долларов. Экранизация игры уже отбила свой производственный бюджет и превысила его почти в 10 раз. При бюджете в 25 миллионов долларов сборы картины на данный момент составляют уже 217 миллионов долларов.

Напомним, ранее стало известно, что киноадаптация успешно покоряет стриминговый сервис Peacock, где фильм собирает рекордные просмотры несколько недель подряд. Такой успех картины практически гарантирует, что нас ждет еще целая серия фильмов на основе мрачного игрового мира Five Nights at Freddy's.