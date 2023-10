Инсайд: продолжение экранизации Five Nights at Freddy's начнут снимать уже в начале 2024 года ©

У авторов киноадаптации культового игрового хоррора Five Nights at Freddy's достаточно амбициозные планы. Несмотря на то, что до премьеры экранизации остается еще неделя, продюсеры успели похвастаться окупаемостью проекта и, кажется, приступают к созданию сиквела. Новый фильм по мотивам Five Nights at Freddy's могут начать снимать уже в следующем году.

Первыми инсайдерами о сиквеле экранизации поделился автор утечек с никнеймом thetipsterVG. По его словам, кинокомпания Blumhouse Productions осталась очень довольна качеством фильма "Пять ночей с Фредди" и готовит сиквел. Съемки продолжения планировались уже очень давно, задолго до забастовки сценаристов и актеров в Голливуде. Студия по-прежнему надеется начать производство картины уже в январе 2024 года, однако забастовка может сдвинуть сроки.

Всего у Blumhouse в планах, как минимум, сделать из Five Nights at Freddy's трилогию. Для этого они уже прописали общий сюжет и подписали контракты с ключевыми актерами из первого фильма. Достоверно известно только о постоянном участии тех, кто играет страшных аниматроников; другие актеры пока держатся в секрете.

Премьера фильма "Пять ночей с Фредди" состоится в кинотеатрах и на стриминге 27 октября.