Кинокомпания Blumhouse представила трейлер экранизации Five Nights at Freddy's ©

Фильм "Пять ночей у Фредди" выйдет на экраны 27 октября, и только что компания Blumhouse Productions представила полноценный трейлер предстоящего хоррора по мотивам серии игр Five Nights at Freddyʼs.

В фильме "Пять ночей у Фредди", снятом режиссером Эммой Тамми, Джош Хатчерсон сыграет охранника Майка Шмидта. Мэттью Лиллард также сыграет антагониста серии Уильяма Афтона. Синопсис фильма похож на оригинальную игру серии: Майк устраивается на работу в пиццерию Фредди Фазвелла, а затем узнает, что талисманы-аниматроники имеют склонность к убийствам.