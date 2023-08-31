Свежий трейлер экранизации культового хоррора Five Nights at Freddy's ©

Киностудия Blumhouse Productions опубликовала второй полноценный трейлер экранизации хоррор-игры Five Nights at Freddy's, которая вышла в 2014 году и стала культовой для всего жанра. Свежий ролик детально знакомит нас с главными героями картины и представляет жутких аниматроников, которые ночью объявят охоту на людей.

Фильм ужасов "Пять ночей с Фредди" расскажет необычную историю охранника по имени Майк Шмидт — Джош Хатчерсон, который совсем недавно устроился работать охранником в пиццерию с аниматрониками. Уже в свою первую смену ему предстоит узнать темное прошлое этого ресторана и столкнуться с его незримыми "жителями", всегда отличающимися нелюбовью к гостям заведения.

Также авторы экранизации показали персональные постеры ленты:

Постановщиком картины выступала Эмма Тамми, а в написании сценария для экранизации участвовал сам автор оригинальной серии игр Скотт Коутон. Премьера фильма "Пять ночей с Фредди" будет приурочена к Хэллоуину и состоится 27 октября 2023 года в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Peacock.