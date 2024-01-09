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Five Nights at Freddy's 2 10.11.2014
Аркада, Ужасы, Инди, От первого лица
7.8 215 оценок

Джош Хатчерсон подтвердил начало производства сиквела "Пять ночей с Фредди"

butcher69
Новости

Сиквел фильма по мотивам Five Nights at Freddy's сейчас находится в процессе доработки сюжета, согласно новой статье Variety.

Джош Хатчерсон, звезда недавней экранизации 2023 года, рассказал об этом в новом интервью. Хатчерсон объяснил, что "сейчас они находятся в процессе доработки сюжета".

Хотя никаких конкретных подробностей о направлении не было, это говорит о том, что сиквел, скорее всего, будет скоро анонсирован. Поскольку Хатчерсон также сказал, что "умирает от желания вернуться на съемочную площадку", он, скорее всего, вернется в роли Майка.

Фанаты долго ждали экранизации Five Nights at Freddy's, и в итоге фильм собрал впечатляющие кассовые сборы.

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