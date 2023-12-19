По слухам, дата премьеры сиквела "Пяти ночей у Фредди" назначена на осень 2024 года

По информации портала "World of reel", производство сиквела "Пяти ночей у Фредди" от Universal/Blumhouse начнется весной 2024 года. А дата премьеры назначена на Хэллоуин 2024 года.

Оригинальный фильм, выпущенный в этом году режиссером Эммой Тэмми по мотивам популярной видеоигры, собрал рекордные 80 миллионов долларов в уик-энд Хэллоуина. У фильма были ужасные отзывы - 31 % на Rotten Tomatoes, - но это, похоже, не имело большого значения для фанатов. "Фредди" стал одним из самых необычных и удивительных кинособытий года. Он собрал 300 миллионов долларов по всему миру при скудном бюджете в 20 миллионов долларов.

В фильме "Фредди", Джош Хатчерсон сыграл роль беспокойного охранника, который соглашается на ночную работу в заброшенном семейном развлекательном центре, где обнаруживает, что четыре аниматронных талисмана живы и убивают всех, кто остается там после полуночи.