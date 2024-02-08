Февральское обновление 2024 | Редактор миссий, банк и вызов, фургон SWAT

Редактор миссий
Скорее загляните в новый редактор миссий! Здесь с помощью игровых инструментов можно придумывать собственные сценарии и вызовы. Выбирайте НИП, настраивайте транспортные средства, окружение, пожар и не только! К тому же теперь вы сможете делиться вызовами с друзьями и игроками через сервис mod.io. Для просмотра и игры в вызовы других пользователей перейдите в раздел Mods («Модификации») в главном меню и настройте фильтр поиска, проставив галочки возле критериев миссий.
Если вам не терпится создать модификации для Flashing Lights, советуем сначала ознакомиться с разделом Guides («Руководства») на mod.io
Банк и вызов
К западу от здания городской пожарной части открылся новенький банк. Вместе с ним доступен и новый вызов: вам предстоит разобраться с ограблением банка, задержать подозреваемых и спасти заложников.
Фургон SWAT и персонаж
В игре появился полицейский фургон SWAT. Один из персонажей может прокатиться на крыше или держась за стенку транспорта, пока второй сидит за рулем. На этапе создания персонажа теперь доступен новый герой — представитель полицейского спецназа SWAT, а также шлем для полиции. Представительница спецназа тоже вскоре появится в игре.
Смена погоды
Исправление ошибок и улучшения
Помимо подготовки нового контента, мы занимались анализом сообщений об ошибках, а также устранением недочетов. В свежем обновлении исправлены многие из них. Например, автоматическое завершение вызовов при пожарах в сооружениях, невозможность устранить пожар в сооружении с возможными ловушками, а также проблемы при взаимодействии с пациентами-водителями в вызове с ДТП.
Полный журнал обновлений
Новинка: редактор миссий (доступна публикация пользовательских миссий через сервис mod.io).
- НИП — вооруженный подозреваемый.
- НИП-заложник.
- НИП без сознания (пожарные могут его переносить, а представители скорой — с ним взаимодействовать).
- НИП-пострадавший (для скорой).
- 9 предметов транспорта (дополнительно можно выбрать эти предметы в качестве объектов для полицейского эвакуатора).
- 11 предметов окружения.
- Модули пожара.
- Спасательная палатка для заложников.
- Возможность менять значок миссии и название вызова
Нововведения
- Городской банк (к западу от пожарной части).
- Миссия с ограблением банка [ID: 1016]. Задача — задержать подозреваемых и спасти заложников (отвести заложников к спасательной палатке).
- Фургон SWAT, на крышу и стенки которого можно забраться.
- Модификация дизайна фургона SWAT (название текстуры: FTR-SWAT).
- Мужской персонаж полицейского спецназа SWAT и шлем для полиции.
- Смена погоды. По умолчанию погода меняется случайным образом каждые 2–5 минут. Настроить опцию можно вручную в меню песочницы — в разделе времени.
- Добавлены теги для сортировки модификаций во внутриигровом меню назначения модификации. Те же теги используются на сервисе mod.io.
Исправления
- Теперь в одиночной игре представители скорой могут нормально взаимодействовать с пациентами-водителями при ДТП [ID 3000].
- Исправлена ошибка, из-за которой пожар в сооружении [ID 2000] завершался автоматически.
- Исправлена ошибка, из-за которой не получалось пройти пожар в сооружении с возможными ловушками [ID 2003].
- Исправлена ошибка, из-за которой НИП появлялись не в той миссии или вовсе не появлялись.
- Исправлена ошибка, из-за которой пожарные роняли переносимых пациентов при использовании рук (1 по умолчанию) и не давали возможности взаимодействовать с ними для вызова транспортировки.
- Исправлена ошибка, из-за которой после тушения пожара персонажи игроков порой продолжали гореть.
- Исправлена отрисовка колес модели FEX на дальнем расстоянии.
- Исправлены проблемы с миссиями по эвакуации транспорта, включая пользовательские миссии с поломками.
- Исправлена ошибка, из-за которой гражданская версия спортивного седана Thunder не была доступна в дополнении.
- Исправлено отбрасывание при отрисовке растительности на дальнем расстоянии.
Исправления ИИ
- Теперь подозреваемые стреляют в игрока в поле видимости, а не палят по стенам.
- Изменено соотношение стрельбы и бега в поведении подозреваемых для сценариев вне редактора миссий.
- Исправлена ошибка, из-за которой пациенты и персонажи без сознания появлялись под землей.
Общие исправления
- Оптимизированы выстрелы из оружия.
- Оптимизирован размер игры (примерно до 2,5 ГБ).
- Оптимизированы настройки теней для транспорта и зданий. Устранены пробелы в тенях.
- Исправлены ошибки шейдеров Mac в Бич-Тауне. Устранены белые области с пропусками.
- Добавлен звуковой канал для полосы с шипами. Теперь соответствующий звук воспроизводится с учетом настроек громкости.
- Теперь при переходе в главное меню внутриигровая гравитация возвращается к настройкам по умолчанию.
- Исправлена ошибка, из-за которой при нажатии Esc в меню управления нарушалась навигация по меню.
- Устранены «левитирующие» предметы в служебных зданиях Бич-Тауна