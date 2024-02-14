Культовая гоночная аркада FlatOut в бесплатной раздаче GOG

Поклонникам жанра гонок должна прийтись по душе новая раздача в цифровом магазине GOG. В течение ограниченного времени для ПК можно будет бесплатно получить культовую гоночную аркаду FlatOut от Bugbear Entertainment. Проект стал классикой жанра и практически единственным дожившим до наших дней представителем гонок в стиле "дерби разрушителей" с проработанной деформацией автомобилей.

FlatOut вышла на ПК в 2004 году и удивила многих геймеров своим сложным физическим движком, а еще запомнилась возможностью водителя автомобиля вылетать через лобовое стекло, что стало определенной фишкой всей серии. Теперь игру можно бесплатно добавить в свою библиотеку GOG. Даже если вы не пользуетесь этим цифровым магазином, через него можно просто скачать проект и запускать без каких-либо лаунчеров.

Раздача FlatOut доступна на официальном сайте. Игра будет бесплатной до 22 февраля, включительно. Если вас заинтересовала игра, но смущает ее возраст, к ней вышло несколько десятков модификаций. Для FlatOut есть моды на улучшение графики и других аспектов игры, их все можно скачать бесплатно прямо с нашего сайта.