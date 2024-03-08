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FlatOut: Ultimate Carnage 22.06.2007
Экшен, Гонки, Автомобили
9 892 оценки

FlatOut: Ultimate Carnage получила крупный патч, в котором добавили поддержку Steam Deck, русского языка и достижений

AceTheKing
Новости

Сегодня, впервые за много лет, игра FlatOut: Ultimate Carnage от студии Bugbear Entertainment получила крупный патч в Steam. Созданием данного патча занимались разработчики из ZOOM Platform Team.

Полное содержание патча:

  • Теперь игра адаптирована под Steam Deck;
  • Из игры удалена DRM-защита Games for Windows Live;
  • Добавлены достижения;
  • Добавлен русский, а так же чешский, венгерский, польский, французский, немецкий, итальянский, испанский языки.
  • Исправлены ошибки, сбои и улучшено время загрузки;
  • Лаунчер игры теперь является опциональным.

FlatOut: Ultimate Carnage является расширенным портом оригинальной FlatOut 2 для Xbox 360 с улучшенной графикой, новыми режимами и дополнительными водителями. Сейчас игра продается в Steam со скидкой 80% и доступна за 142 рубля.

11
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Punisher1

Вот это подгон неожиданно. Надо пройти

6
ПетроНепетро

Я уже руль достал)

2
agula98

на steam deck самое оно такие игры проходить

4
yrroodd

Последний нормальный флэтаут,эх

4
Rorschach93

мне ремастер хорошо вкатил, графика и разрушения

2
Slayer1993

А вот это отличная новость, пришло время перепройти игру, но уже с ачивками.Правда, вместе с gfwl вырезали и мультиплеер(
И да, Бентон всё ещё нехороший человек.

1
Pavlissimus

Объективно - лучшая часть в серии.
Субъективно - саундтрек в FlatOut 2 был в разы лучше.

0
Sider999

Объективно - FlatOut 2 лучшая.

-1
Sider999

Лучше б вторую часть обновили

0
The Great Troll

Забрал! Всего 4 евро, у меня пиво стоит дороже! :D А тут еще и стимдек подвезли

0
Leshugan

Отличное решение выпилить

-1
Jarvis666

Да какой Flatout...Тот кто играл в Split Second, тот воспримет Flatout как скучную поездку на тарантасах))

-18
agula98

Да какой Split Second ...Тот кто играл в Flatout, тот воспримет Split Second как скучную поездку на тарантасах))

9
JustA_NiceGuy agula98

Именно, всё так)

0
M1notaur

спасибо, поднял настроение 🤣🤣🤣

3
Slayer1993 agula98

Не, ну момент с падением самолёта до сих пор офигенно выглядит, да и звучит тоже)

3
Sider999

Олды вспомнят про Burnout)

2