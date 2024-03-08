FlatOut: Ultimate Carnage получила крупный патч, в котором добавили поддержку Steam Deck, русского языка и достижений

Сегодня, впервые за много лет, игра FlatOut: Ultimate Carnage от студии Bugbear Entertainment получила крупный патч в Steam. Созданием данного патча занимались разработчики из ZOOM Platform Team.

Полное содержание патча:

Теперь игра адаптирована под Steam Deck;

Из игры удалена DRM-защита Games for Windows Live;

Добавлены достижения;

Добавлен русский, а так же чешский, венгерский, польский, французский, немецкий, итальянский, испанский языки.

Исправлены ошибки, сбои и улучшено время загрузки;

Лаунчер игры теперь является опциональным.

FlatOut: Ultimate Carnage является расширенным портом оригинальной FlatOut 2 для Xbox 360 с улучшенной графикой, новыми режимами и дополнительными водителями. Сейчас игра продается в Steam со скидкой 80% и доступна за 142 рубля.