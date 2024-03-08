FlatOut: Ultimate Carnage получила крупный патч, в котором добавили поддержку Steam Deck, русского языка и достижений

Сегодня, впервые за много лет, игра FlatOut: Ultimate Carnage от студии Bugbear Entertainment получила крупный патч в Steam. Созданием данного патча занимались разработчики из ZOOM Platform Team.
Полное содержание патча:
- Теперь игра адаптирована под Steam Deck;
- Из игры удалена DRM-защита Games for Windows Live;
- Добавлены достижения;
- Добавлен русский, а так же чешский, венгерский, польский, французский, немецкий, итальянский, испанский языки.
- Исправлены ошибки, сбои и улучшено время загрузки;
- Лаунчер игры теперь является опциональным.
FlatOut: Ultimate Carnage является расширенным портом оригинальной FlatOut 2 для Xbox 360 с улучшенной графикой, новыми режимами и дополнительными водителями. Сейчас игра продается в Steam со скидкой 80% и доступна за 142 рубля.
Вот это подгон неожиданно. Надо пройти
Я уже руль достал)
на steam deck самое оно такие игры проходить
Последний нормальный флэтаут,эх
мне ремастер хорошо вкатил, графика и разрушения
А вот это отличная новость, пришло время перепройти игру, но уже с ачивками.Правда, вместе с gfwl вырезали и мультиплеер(
И да, Бентон всё ещё нехороший человек.
Объективно - лучшая часть в серии.
Субъективно - саундтрек в FlatOut 2 был в разы лучше.
Объективно - FlatOut 2 лучшая.
Лучше б вторую часть обновили
Забрал! Всего 4 евро, у меня пиво стоит дороже! :D А тут еще и стимдек подвезли
Отличное решение выпилить
Да какой Flatout...Тот кто играл в Split Second, тот воспримет Flatout как скучную поездку на тарантасах))
Да какой Split Second ...Тот кто играл в Flatout, тот воспримет Split Second как скучную поездку на тарантасах))
Именно, всё так)
спасибо, поднял настроение 🤣🤣🤣
Не, ну момент с падением самолёта до сих пор офигенно выглядит, да и звучит тоже)
Олды вспомнят про Burnout)