Реверсивный градостроительный симулятор Flooded вышел для ПК в Steam и GOG ©

Студия Artificial Disasters, издатель и разработчик инди-игр, сегодня объявили, что их причудливый реверсивный градостроительный симулятор «Flooded» стал доступен для ПК в Steam и GOG. Приготовьтесь к тоннам захватывающего игрового процесса, где важны каждая секунда и решение.

Разработчики из Artificial Disasters взяли известную формулу и перевернули ее с ног на голову, чтобы создать уникальный опыт. Flooded — нетипичный градостроительный симулятор, в котором вы спокойно и миролюбиво наблюдаете за ростом своей империи. В этой игре каждая секунда и минута оказывают существенное влияние на ваше положение.

Затопление проверит вашу способность быстро принимать правильные решения. Вы начинаете на маленьком, но богатом различными ресурсами острове. Железо, медь, свинец — все это сырье поможет вам построить временный город. Вам также нужно позаботиться о воде и электричестве, которые необходимы для разработки новых технологий. Ваша цель — построить ковчег, который сможет спасти группу выживших.

Геймплей предназначен для того, чтобы игроки были сосредоточены и заняты, так как остров становится меньше с каждой фазой. У вас мало времени, поэтому вы должны заранее подумать о своих следующих шагах. Нанимайте больше рабочих и стройте шахты, электростанции или буровые платформы, которые помогут вам контролировать внутреннюю экономику.

Выполняя цели миссии, вы откроете себе доступ к более продвинутым сооружениям, но обязательно держите свои системы защиты в хорошем состоянии — безжалостные пираты ждут любого шанса, чтобы нанести удар.

В ходе одиночной кампании игроки узнают историю, скрытую за таинственным катаклизмом. Более того, это не единственный доступный режим в Flooded. Режим быстрой игры позволяет настраивать условия игры, используя различные факторы и параметры.

Таким образом, вы можете настроить игру в соответствии со своими навыками и способностями, беря на себя задачи, которые являются одновременно захватывающими и выполнимыми. В бесконечном режиме игроки могут испытать себя на острове, который периодически восстанавливает участок земли, ранее захваченный водой.