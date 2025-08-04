Анонсирован приключенческий платформер о хищных растениях - Floralis

Студия SolidCore Games представила трейлер видеоигры Floralis – нарративного платформера с элементами головоломок, события которого разворачиваются в мире, где растения эволюционировали в умных и опасных хищников.

В Floralis игрок управляет одной из двух сестер, рожденных из дерева. Когда ее сестра исчезает, героиня отправляется на поиски, проходя через живые джунгли, наполненные ловушками, головоломками и остатками человеческой цивилизации. Атмосфера игры напоминает INSIDE и Little Nightmares, но с собственным биологическим стилем и символизмом.

Разработчики обещают несколько способов решения загадок, живую окружающую среду, реагирующую на действия игрока, и многочисленные скрытые сцены, которые помогают лучше понять мир игры и прошлое персонажей.

Игру планируют выпустить на ПК и Xbox Series X|S. Дата релиза пока не объявлена.