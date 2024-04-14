Кооперативный шутер Foamstars потеряла почти всю аудиторию за два месяца

Foamstars, многопользовательский шутер, представленный на PS Plus в феврале 2024 года столкнулся с резкой потерей игроков. Последние данные показывают, что игра потеряла более 94 % игроков с момента запуска всего два месяца назад. Несмотря на сильный старт - благодаря доступности на PS Plus, - динамика игры значительно снизилась.

Согласно игровым данным TrueTrophy и более 3,1 миллиона активных аккаунтов PSN, ранний успех Foamstars был недолгим. Несмотря на то, что в первую неделю игра превзошла успешную игру Helldivers 2, за две недели количество игроков в Foamstars сократилось на 54 %. Текущее снижение на 94,92 % по сравнению с пиковым дебютным показателем подчеркивает серьезность ситуации.

Square Enix пытается вдохнуть в игру новую жизнь, добавляя свежий контент, например, анонсировав грядущий третий сезон с новым персонажем и событиями. Однако, несмотря на все эти усилия, игра продолжает терять игроков.

Причин такого падения популярности может быть несколько. Игра веселая и увлекательная, но, возможно, она не так хороша, как другие хорошо сделанные игры, например Splatoon. Кроме того, Foamstars не бесплатна, и в ней есть микротранзакции, что может оттолкнуть людей.

Стоит отметить, что в индустрии многопользовательских игр очень высокая конкуренция, и такие популярные игры, как Helldivers 2, могут оттягивать игроков от Foamstars. Улучшение геймплея, другой способ заработка или другие значительные изменения — пока неизвестно, сможет ли Square Enix переломить ситуацию. На данный момент Foamstars изо всех сил пытается удержаться на плаву, поскольку количество игроков уменьшается, а рынок становится все более жестким.