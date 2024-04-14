Кооперативный шутер Foamstars потеряла почти всю аудиторию за два месяца

Foamstars, многопользовательский шутер, представленный на PS Plus в феврале 2024 года столкнулся с резкой потерей игроков. Последние данные показывают, что игра потеряла более 94 % игроков с момента запуска всего два месяца назад. Несмотря на сильный старт - благодаря доступности на PS Plus, - динамика игры значительно снизилась.
Согласно игровым данным TrueTrophy и более 3,1 миллиона активных аккаунтов PSN, ранний успех Foamstars был недолгим. Несмотря на то, что в первую неделю игра превзошла успешную игру Helldivers 2, за две недели количество игроков в Foamstars сократилось на 54 %. Текущее снижение на 94,92 % по сравнению с пиковым дебютным показателем подчеркивает серьезность ситуации.
Square Enix пытается вдохнуть в игру новую жизнь, добавляя свежий контент, например, анонсировав грядущий третий сезон с новым персонажем и событиями. Однако, несмотря на все эти усилия, игра продолжает терять игроков.
Причин такого падения популярности может быть несколько. Игра веселая и увлекательная, но, возможно, она не так хороша, как другие хорошо сделанные игры, например Splatoon. Кроме того, Foamstars не бесплатна, и в ней есть микротранзакции, что может оттолкнуть людей.
Стоит отметить, что в индустрии многопользовательских игр очень высокая конкуренция, и такие популярные игры, как Helldivers 2, могут оттягивать игроков от Foamstars. Улучшение геймплея, другой способ заработка или другие значительные изменения — пока неизвестно, сможет ли Square Enix переломить ситуацию. На данный момент Foamstars изо всех сил пытается удержаться на плаву, поскольку количество игроков уменьшается, а рынок становится все более жестким.
'' поскольку количество игроков уменьшается ''
Да ничего не уменьшается, просто все по окопам попрятались. Перекуривают.
Жесть конечно конкуренция сейчас в играх сервисах.
А ещё все компании продолжают пытаются пересадить разработку на рельсы игр-сервисов.
там не сколько конкуренция сколько сама игра хромает на обе ноги. это можно было бы и по другому обыграть. вот возьми хавкен они всрали неплохую игру своим ремастером а могла быть хорошая игра если они чуть переработали старую версию
Не понимаю как за это ещё платили деньги, такая игра максимум тянет на условно бесплатную игру.
не думаю, что так много людей резко ушло из-за конкуренции.
могу предположить, что в игре появилась какая-то конченная микротранзакция, влияющая на геймплей или проблема с серверами.
По крайней мере это первое, что приходит в голову, когда речь идёт об оттоке такого большого количества игроков.