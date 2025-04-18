Вышла стратегия о школе магии The Fool's Apprentice

The Fool’s Apprentice представляет собой классический тайкун, в котором игроки смогут попробовать себя в роли главного Верховного Арканиста волшебников. Под вашим началом ученики смогут стать великими волшебниками, но это в идеале – в реальности, часть из них окажется глупцам, которым суждено умереть по своей неосторожности.

Управляйте консерваторией, балансируя между требованиями магократии, общественным мнением и тайными исследованиями, решайте дилеммы, похищайте подопытных и создавайте арканотехнологии — но будьте осторожны: слишком много неудачников-учеников или утечка магии могут привести к бунту или вашему заключению в тюрьму.

В игре присутствует русская локализация. Доступно в Steam.