ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Football Manager 25 игра отменена
Спорт, Футбол, Менеджер
4.8 17 оценок

Football Manager 25 официально отменена: Sports Interactive объяснили причины

butcher69
Новости

Sports Interactive объявила об отмене Football Manager 25. Студия объяснила, что многочисленные задержки разработки привели к решению сосредоточиться на следующем релизе серии.

В заявлении разработчики извинились перед фанатами за длительное ожидание и пояснили, что не могли объявить о решении раньше из-за юридических и финансовых обязательств.

Первоначально игра должна была выйти осенью 2024 года, затем релиз перенесли на март 2025-го. Однако переход на новый движок Unity привел к неожиданным сложностям, и, несмотря на все усилия команды, многие аспекты проекта не соответствовали стандартам серии.

Разработчики Football Manager 25 перенесли дату выхода игры на следующий год

Разработчики отметили, что могли бы выпустить игру в текущем состоянии, но не хотели разочаровывать фанатов. Вместо этого они направят все ресурсы на Football Manager 26.

Все средства за предзаказ будут возвращены.

2
2
Football Manager 25
игра отменена
Комментарии: 2
Ваш комментарий
R01Adil

Раз в 2 года нужно выпускать, и 2 раза в год обновление составов . Это касается и EA FC

2
Tiger Goose

Футбол переоценён.

0