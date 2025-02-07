Football Manager 25 официально отменена: Sports Interactive объяснили причины

Sports Interactive объявила об отмене Football Manager 25. Студия объяснила, что многочисленные задержки разработки привели к решению сосредоточиться на следующем релизе серии.

В заявлении разработчики извинились перед фанатами за длительное ожидание и пояснили, что не могли объявить о решении раньше из-за юридических и финансовых обязательств.

Первоначально игра должна была выйти осенью 2024 года, затем релиз перенесли на март 2025-го. Однако переход на новый движок Unity привел к неожиданным сложностям, и, несмотря на все усилия команды, многие аспекты проекта не соответствовали стандартам серии.

Разработчики отметили, что могли бы выпустить игру в текущем состоянии, но не хотели разочаровывать фанатов. Вместо этого они направят все ресурсы на Football Manager 26.

Все средства за предзаказ будут возвращены.