Forever Skies 22.06.2023
5.7 29 оценок

Стали известны системные требования Forever Skies

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Gruz_
Новости

Польская студия Far From Home раскрыла системные требования для Forever Skies, многообещающей игры на выживание, действие которой происходит в необычном постапокалиптическом мире.

Минимальные системные требования для ПК:

  • Процессор: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 6 GB
  • Версия DirectX: 12
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Дисковое пространство: 31 ГБ
  • Операционная система: Windows 10 64-bit

Рекомендуемые системные требования к ПК:

  • Процессор: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 3800X или лучше
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700-XT / / Intel Arc A770 или лучше
  • Версия DirectX: 12
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Дисковое пространство: 31 ГБ
  • Операционная система: Windows 10 64-bit

Следует отметить, что эти данные требования указаны для ранней версии игры, дебют которой в Steam Early Access состоится 22 июня этого года, то есть в ближайший четверг. Разработчики предупреждают, что по мере разработки эти требования могут измениться.

Напомним, что 22 июня игра выйдет исключительно на ПК, но в дальнейших планах - выпуск для консолей Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.

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