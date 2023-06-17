Стали известны системные требования Forever Skies

Польская студия Far From Home раскрыла системные требования для Forever Skies, многообещающей игры на выживание, действие которой происходит в необычном постапокалиптическом мире.
Минимальные системные требования для ПК:
- Процессор: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 6 GB
- Версия DirectX: 12
- Оперативная память: 12 ГБ
- Дисковое пространство: 31 ГБ
- Операционная система: Windows 10 64-bit
Рекомендуемые системные требования к ПК:
- Процессор: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 3800X или лучше
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700-XT / / Intel Arc A770 или лучше
- Версия DirectX: 12
- Оперативная память: 16 ГБ
- Дисковое пространство: 31 ГБ
- Операционная система: Windows 10 64-bit
Следует отметить, что эти данные требования указаны для ранней версии игры, дебют которой в Steam Early Access состоится 22 июня этого года, то есть в ближайший четверг. Разработчики предупреждают, что по мере разработки эти требования могут измениться.
Напомним, что 22 июня игра выйдет исключительно на ПК, но в дальнейших планах - выпуск для консолей Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.