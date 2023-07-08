2D-метроидвания Forgotlings получила общедоступную демоверсию в Steam ©

После того, как демоверсия Forgotlings была доступна для сторонников на Kickstarter, теперь она доступна для загрузки всеми игроками в Steam.

Компания Throughline Games выпустила новое видео, которое вы можете увидеть ниже. Анонсированная на Guerrilla Collective в июне, игра представляет собой новую главу, действие которой разворачивается в мире Forgotten Anne, но теперь в главной роли фигурирует манекен Фиг.

Forgotlings — захватывающий кинематографический приключенческий боевик, действие которого происходит в заколдованном королевстве, населенном потерянными предметами в поисках цели. Отправляйтесь в далекие уголки нашей коллективной памяти и объедините враждующие племена против таинственной угрозы самому их существованию. Совершенно оригинальный повествовательный мир, полный чудес и воображения, ждет своего открытия.

Помимо ПК Forgotlings ожидается также на Switch, PlayStation и Xbox.