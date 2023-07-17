Почти 80% отзывов о Forspoken в Steam за последние 30 дней являются положительными

Forspoken вышла с различными проблемами и не впечатляющим визуальным оформлением. Сюжет игры также не пользовался популярностью и плохая оптимизация, что привело к появлению негативных рецензий на игру. Однако последние обзоры в Steam свидетельствуют о другом мнении.
После различных обновлений Forspoken за последние 30 дней удалось собрать почти 80% положительных отзывов.
Что касается отзывов, то 76% из 148 отзывов за последний месяц в Steam являются положительными. В целом Forspoken в настоящее время воспринимается неоднозначно, но более 60% из почти 3,9 тыс. отзывов являются положительными.
Во многом это связано с улучшением визуального оформления и оптимизации игры. В текущей сборке игры улучшены освещение и текстуры, при этом разработчикам удалось провести хорошую работу над оптимизацией ролевого экшена.
Аналогичные улучшения можно увидеть и в консольной версии. Согласно результатам недавнего тестирования, проведенного Digital Foundry, в игре улучшено освещение, а частота кадров стала более стабильной, чем раньше.
После выхода игры Square Enix отметила, что продажи Forspoken оказались ниже ожидаемых. Разработчик Luminous Production также был присоединен к Square Enix, но поклонники игры будут рады, что это не повлияло на будущие обновления.
В последнее время подобное изменение в приеме наблюдалось у таких игр, как Cyberpunk 2077, хотя и в гораздо большем масштабе. Тем не менее, Forspoken, похоже, постепенно завоевывает аудиторию в Steam.
Сами разрабы что ли пишут?
Нет бл, фанаты дотки и цсочки
Мне одного стрима хватило что бы понять что сама по себе игра не интересная, оптимизация и графон дело десятое.
Ну дык техническую часть разрабы поправили, а по геймплею это дефолтная зачищалка опенворлда, которые очень популярны, ток с прикольной боёвкой. Мне лично игра понравилась больше того же Horizon Zero Dawn.
Онлайн после скидок чуть подрос, вот и отзывы появились
Игра неплоха, боевка, и правда, довольно неплоха, в купе со спецэффектами выходит довольно неплохо, слишком лёгкая даже на самом сложном уровне, большуюя часть заклинаний не используешь, но комбинация стихий и забафы перед схваткой выглядят эффектно, 40+ часов не напряжного геймплея и платина в копилке, не судите игры по чужим мнениям, все познается в сравнении.