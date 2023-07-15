В Digital Foundry решили повторно изучить PS5-версию ролевого экшена Forspoken ©

Forspoken значительно улучшилась на PS5 благодаря обновлениям, которые команда разработчиков выпустила после запуска игры, характеризовавшегося, как вы помните, рядом технических проблем.

О новом состоянии игры от Luminous Productions сообщила компания Digital Foundry, которая провела новые тесты спустя несколько месяцев после первого анализа Forspoken, в ходе которого были выявлены многочисленные технические проблемы проекта.

В версии 1.2 в игре заметно улучшена окклюзия окружения, что пошло на пользу сценарному рендерингу и в сочетании с оптимизацией системы освещения, но наибольшие усилия были приложены именно к производительности.

Так, благодаря улучшениям Forspoken смог достичь стабильных 60 кадров в секунду там, где раньше не выходил за пределы 40 кадров, и обеспечить минимальные 30 кадров в секунду в качественном режиме с трассировкой лучей там, где раньше было не более 20 кадров.

Конечно, эти улучшения не устраняют недостатки игры от Square Enix, о которых рассказывали в многочисленных обзорах, но следует признать, что создатели постарались исправить технические недостатки запуска.