В Digital Foundry решили повторно изучить PS5-версию ролевого экшена Forspoken

Forspoken значительно улучшилась на PS5 благодаря обновлениям, которые команда разработчиков выпустила после запуска игры, характеризовавшегося, как вы помните, рядом технических проблем.
О новом состоянии игры от Luminous Productions сообщила компания Digital Foundry, которая провела новые тесты спустя несколько месяцев после первого анализа Forspoken, в ходе которого были выявлены многочисленные технические проблемы проекта.
В версии 1.2 в игре заметно улучшена окклюзия окружения, что пошло на пользу сценарному рендерингу и в сочетании с оптимизацией системы освещения, но наибольшие усилия были приложены именно к производительности.
Так, благодаря улучшениям Forspoken смог достичь стабильных 60 кадров в секунду там, где раньше не выходил за пределы 40 кадров, и обеспечить минимальные 30 кадров в секунду в качественном режиме с трассировкой лучей там, где раньше было не более 20 кадров.
Конечно, эти улучшения не устраняют недостатки игры от Square Enix, о которых рассказывали в многочисленных обзорах, но следует признать, что создатели постарались исправить технические недостатки запуска.
Пустоту мира, пресность сюжета, примитивность диалогов и агрессивную повестку во всей игре - как это-то исправить???
Чемоданы творят чудеса.
Какая разница какая оптимизация в отстойной игре, даже в 100 кадров на ультре в неё всё равно играть не будешь.
Я так понимаю, не распробовали все тонкости ароматов этого "блюда"