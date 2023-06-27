Провальный экшен Forspoken внезапно стал хорошо продаваться ©

Многие уже наверняка успели забыть магический экшен Forspoken от Square Enix и студии Luminous Productions. Проект вышел еще в январе 2023 года и несмотря на отсутствие сильных конкурентов провалился по всем фронтам. Пользователи массово раскритиковали игру за техническое состояние и сюжет, а её продажи не смогли оправдать минимальное ожидание издателя. Казалось бы Forspoken уже должна была уйти в забвение, одно игра стала внезапно демонстрировать рост продаж.

На улучшение продаж Forspoken обратили внимание аналитики из GamesIndustry. По их данным, магический экшен стал внезапно набирать популярность у игроков около трех недель назад. В конце мая для игры вышло сюжетное дополнение, что возможно подстегнуло рост продаж. Однако удивительным остается тот факт, что продажи экшена не стали падать и постепенно увеличивались на протяжении всего этого времени. В качестве примера аналитики привели в пример британский рынок, где Forspoken удалось подняться аж на 12-е место в чарте продаж.

Как сообщается, ситуация с продажами для Forspoken остается благоприятной на рынках всего мира. У аналитиков нет точных данных, но первичные подсчеты показывают, что игра также хорошо продается в США, Европе и некоторых регионах Азии. Это информация касается только физических изданий игры, ситуация с цифровыми копия может быть еще лучшей, предполагают эксперты. По их мнению, Forspoken "неплохо" стала продаваться в цифре на PS5 из-за регулярных скидок, однако на ПК игра по-прежнему не пользуется особой популярностью.