Fort Solis вышла в физическом формате для PlayStation 5

Компания Meridiem Games сообщила, что специальное коробочное ограниченное издание научно-фантастического триллера Fort Solis для PlayStation 5 стало доступно в специализированных розничных магазинах Европы. Игра Fort Solis, разработанная Fallen Leaf и Black Drakkar Games и опубликованная Dear Villagers, отправляет игроков в пугающее психологическое путешествие по изолированному горнодобывающему комплексу на Марсе. Игрокам предстоит разгадать тайну пропавшего экипажа и раскрыть секреты, скрывающиеся глубоко внутри комплекса.
Физическая версия ограниченного выпуска будет содержать специальную 3D-обложку и эксклюзивную открытку с металлическим эффектом.
История начинается с того, что инженер Джек Лири реагирует на сигнал бедствия с соседнего марсианского горнодобывающего предприятия Форт Солис, расположенного в пустынной пустыне Красной планеты. Столкнувшись с неизбежным предупреждением о песчаной буре, Джек решается войти внутрь, чтобы установить контакт с командой, но оказывается один, а база, по-видимому, заброшена. Ночь становится длиннее, события обостряются, выходят из-под контроля, и тайна того, что случилось с командой, начинает раскрываться. Приближаются штормы, ограничивающие побег Джека, поскольку он надеется продержаться до наступления утра.