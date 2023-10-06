на главную
об игре
Fort Solis 22.08.2023
6.2 149 оценок

Fort Solis вышла в физическом формате для PlayStation 5

©
monk70
Новости

Компания Meridiem Games сообщила, что специальное коробочное ограниченное издание научно-фантастического триллера Fort Solis для PlayStation 5 стало доступно в специализированных розничных магазинах Европы. Игра Fort Solis, разработанная Fallen Leaf и Black Drakkar Games и опубликованная Dear Villagers, отправляет игроков в пугающее психологическое путешествие по изолированному горнодобывающему комплексу на Марсе. Игрокам предстоит разгадать тайну пропавшего экипажа и раскрыть секреты, скрывающиеся глубоко внутри комплекса.

Физическая версия ограниченного выпуска будет содержать специальную 3D-обложку и эксклюзивную открытку с металлическим эффектом.

История начинается с того, что инженер Джек Лири реагирует на сигнал бедствия с соседнего марсианского горнодобывающего предприятия Форт Солис, расположенного в пустынной пустыне Красной планеты. Столкнувшись с неизбежным предупреждением о песчаной буре, Джек решается войти внутрь, чтобы установить контакт с командой, но оказывается один, а база, по-видимому, заброшена. Ночь становится длиннее, события обостряются, выходят из-под контроля, и тайна того, что случилось с командой, начинает раскрываться. Приближаются штормы, ограничивающие побег Джека, поскольку он надеется продержаться до наступления утра.

0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий