Ходьба! Свежее обновление для Fort Solis увеличивает скорость передвижения главного героя

Разработчики Fort Solis выпустили обновление, позволяющее увеличить скорость ходьбы главного героя. Для этого достаточно удерживать клавишу Shift во время движения.
На данный момент обновление доступно только для PC-версии Fort Solis, которая сейчас продается по цене 660 рублей вместо 880 рублей благодаря крупной зимней распродаже в Steam. Появление обновления на PS5 будет зависеть от отзывов пользователей.
Одновременно с выпуском патча ребята из Fallen Leaf Studio предложили пользователям попробовать приключение, которое с момента запуска во многом улучшилось благодаря многочисленным доработкам, сделанным на данный момент.
Fort Solis не единственная игра, которая получила скидку и о некоторых других предложениях вы можете узнать из нашего специального материала.
купить возможность нажимать шифт всего за 660р? Их чо, эппл покусал?
Игра стоит 660 рублей, в Steam
ГЕНИАЛЬНО! 1111
че они употребляют
А машинка случаем не номад из масс эффект андромеды.