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Fort Solis 22.08.2023
Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
6.2 158 оценок

Ходьба! Свежее обновление для Fort Solis увеличивает скорость передвижения главного героя

butcher69
Новости

Разработчики Fort Solis выпустили обновление, позволяющее увеличить скорость ходьбы главного героя. Для этого достаточно удерживать клавишу Shift во время движения.

На данный момент обновление доступно только для PC-версии Fort Solis, которая сейчас продается по цене 660 рублей вместо 880 рублей благодаря крупной зимней распродаже в Steam. Появление обновления на PS5 будет зависеть от отзывов пользователей.

Одновременно с выпуском патча ребята из Fallen Leaf Studio предложили пользователям попробовать приключение, которое с момента запуска во многом улучшилось благодаря многочисленным доработкам, сделанным на данный момент.

Fort Solis не единственная игра, которая получила скидку и о некоторых других предложениях вы можете узнать из нашего специального материала.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Oscilograf

купить возможность нажимать шифт всего за 660р? Их чо, эппл покусал?

0
замдиректора Ренкинг

Игра стоит 660 рублей, в Steam

1
Nick1906

ГЕНИАЛЬНО! 1111

0
KoRnEr

че они употребляют

0
orion1786

А машинка случаем не номад из масс эффект андромеды.

0